Talenti, via Arturo Graf “strada nuova”: posata la guaina anti infiltrazioni

Lavori in corso nell'arteria che collega via Ugo Ojetti alla Nomentana. Raggi: "Garantire più sicurezza ai cittadini”

Lavori in corso nel cuore di Talenti dove via Arturo Graf diventerà “strada nuova”. “I lavori prevedono la riqualificazione del manto stradale, la pulizia delle caditoie ostruite e la sistemazione di un tratto di marciapiede danneggiato” - ha fatto sapere l’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo.

Nell’arteria di collegamento tra via Ugo Ojetti a via Nomentana prevista l’applicazione di un materiale impermeabile, “una speciale guaina anti pumping per evitare che l’acqua piovana nel tempo crei buche e voragini sulla carreggiata” - ha specificato Meleo. “Una soluzione studiata per migliorare l’efficienza delle nostre manutenzioni e per migliorare la sicurezza su strada”. “Un intervento mirato a risolvere il problema delle infiltrazioni e - ha sottolineato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, garantire più sicurezza ai cittadini”.