Talenti ostaggio della sosta selvaggia. Residenti esasperati: “Non riusciamo nemmeno a uscire dai garage”

Auto parcheggiate in doppia e terza fila, al centro della carreggiata, sulle strisce pedonali e in curva. A Talenti regna la sosta selvaggia, in particolare su via Ugo Ojetti luogo di shopping e aperitivi.

Talenti ostaggio della sosta selvaggia

“Qui ogni giorno si toccano nuovi apici di inciviltà, le persone parcheggiano letteralmente ovunque. Così i residenti non possono uscire dai garage per le auto parcheggiate davanti alle rampe, spesso alcune vie sono bloccate da auto che impediscono la svolta, si passano decine di minuti in fila per il traffico causato da auto in sosta che intasano gli incroci. Inoltre - sostiene un lettore nella sua lunga lettera al nostro giornale - da due anni sono stati tolti i secchi dell'immondizia dalle vie minori perché i mezzi dell'Ama rimanevano bloccati a causa delle auto in sosta selvaggia. Rendiamoci conto: invece di intervenire sulle auto, sono stati rimossi i secchi dell'immondizia”. Una situazione che per gli abitanti della zona, denunciano, “sta diventando insostenibile”. Mancano i controlli.

Le chiamate alla Polizia Locale cadute nel vuoto

“Ho fatto centinaia di telefonate alla polizia locale e inviato pec, richieste di intervento, esposti dall'altra parte il nulla più assoluto. Spesso ho dichiarato che avrai atteso personalmente l'arrivo della volante (da loro promesso) e non è mai arrivata. Agli esposti rispondono sempre di essere intervenuti ma io non li ho mai visti. Ho scritto anche a circoscrizione e comune, interlocutore assente. Negli ultimi mesi la situazione si è ulteriormente aggravata e ho assistito a sporadici casi di ‘giustizia privata’ che trovo inquietanti e che non dovrebbero essere necessari in comunità civilizzate, tuttavia constato che la presenza delle forze dell'ordine è davvero impalpabile e questo porta al reiterarsi dei comportamenti incivili e irrispettosi” si legge nella lettera. La richiesta è quella di un pattugliamento della zona più costante, presidio e multe.

“Situazione insostenibile”

“In piazza Pier Carlo Talenti tutto è iniziato con la doppia fila, poi è diventata una terza fila, oggi è praticamente una piazza utilizzata come parcheggio. Sono così disperato - scrive il cittadino - che sto valutando di trasferirmi in un'altra zona: mi domando se nel 2024 le persone debbano trasferirsi a causa dell'inconsistenza di chi, finanziato tra l'altro da risorse pubbliche, dovrebbe assicurarne il quieto vivere”.