Talenti, scuola media al gelo da un mese: "Abbiamo dovuto lasciare i figli a casa"

Si rompe la caldaia e la scuola rimane al gelo. Succede alla media di via Pintor (istituto comprensivo Alcide De Gasperi) nel quartiere Talenti, Municipio III. Il danno, come riferiscono i genitori, si è verificato a inizio novembre ma ancora oggi i termosifoni sono spenti e all'interno delle aule la temperatura è polare.

"La preside ha fatto tutti i passaggi necessari per risolvere il problema - raccontano a Roma Today Pamela Tranquilli e Rosaria Desiderio, rappresentanti di classe -, il Comune è intervenuto all'inizio ma poi si sono succeduti una serie di rinvii per cui a oltre un mese siamo ancora in queste condizioni".

Lunedì 13 dicembre c'è stata un'assemblea in cortile con circa 70 genitori, la dirigente scolastica, l'assessora alla Scuola del III Paola Ilari e i tecnici della ditta che si occupa della manutenzione. "Ci è stato detto nuovamente - continuano le mamme - che probabilmente lunedì termineranno i lavori. Sta di fatto che oggi non c'era nessuno a lavorare". Data la situazione "molte classi non sono entrate, chi ha potuto ha tenuto i figli a casa" spiegano ancora Pamela e Rosaria.

La conferma sulle tempistiche arriva anche dall'assessora: "La responsabilità del sistema di riscaldamento è del Dipartimento Simu - spiega Ilari a Roma Today - , noi come Municipio siamo vicini ai genitori e alla scuola, abbiamo partecipato all'assemblea di ieri e fatto un sopralluogo precedentemente, possiamo fare da martello pneumatico nei confronti del Dipartimento e infatti ho sollecitato sia verbalmente sia per iscritto affinché la problematica si risolva in tempi brevi. La loro risposta è stata che tra venerdì e lunedì chiuderanno l'intervento. Il tema è che si sono resi conto di un danno strutturale riguardante la tubazione, quindi hanno dovuto procedere con mezzi e operai specializzati. C'è stato anche segnalato un danno al bagno dei maschi, per questo oggi ho mandato l'ufficio tecnico e come Municipio al più presto invieremo una ditta per la riparazione".