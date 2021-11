Talenti, riaprono i giardini di via Niccodemi "più belli e sicuri di prima"

Talenti ritrova il suo parco. Dopo l’intervento di riqualificazione completa sono stati riaperti i giardini di via Niccodemi, “più belli e più sicuri di prima” - sottolinea il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.

Riaprono i giardini di via Niccodemi a Talenti

Un parco, quello di via Niccodemi, da sempre soffocato dall'incuria. Come dimenticato da tutti. Nel corso degli anni tanti i solleciti dei cittadini per chiedere più attenzione e decoro per un'area che, salvo gli sporadici interventi dei volontari, ha sempre sofferto di abbandono cronico. Emblematica una delle ultime pulizie effettuate dagli abitanti della zona che in gruppo hanno provveduto, era il maggio di tre anni fa, a sfalcio dell'erba e pulizie generali: arredi liberati da rovi e verde selvaggio, prati e aiuole bonificati da rifiuti e addirittura siringhe.

La nuova area ludica a Talenti

Nell’aprile scorso l’inaugurazione della nuova area ludica dopo lo smantellamento di quella vecchia diventata ormai logora e insicura. Nel cuore verde di Talenti dedicato ai più piccoli sono state installate una torretta con doppio scivolo, tre altalene e alcuni giochi a molla. Rimesse a posto anche le fontanelle.

Talenti ritrova i suoi giardini: "Più belli e sicuri"

E’ poi toccato a verde e decoro dei giardini. “Questo è stato possibile solo grazie all’immenso lavoro dei giardinieri comunali, che ringrazio, per aver messo non solo in sicurezza alcuni alberi a seguito di crolli avvenuti nei giorni dell’allerta meteo, ma per aver accettato la nostra richiesta di intervenire sulla sistemazione di tutto il parco” - ha aggiunto Marchionne. “Prosegue il nostro impegno per rendere sicuri e decorosi i parchi presenti nel nostro municipio che ne fanno uno dei più verdi di Roma. Un risultato raggiungibile grazie al proficuo rapporto instaurato fin da subito con il servizio giardini di roma capitale che ringrazio per l’enorme lavoro che stanno portando avanti in queste prime settimane di amministrazione”.