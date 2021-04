Talenti, nuova area giochi per Parco Niccodemi: "Fino a due anni fa era impraticabile"

Nuovo volto per il Parco Niccodemi, a Talenti. L’area verde nella zona di Montesacro Alto è stata completamente riqualificata e dotata di una nuova area giochi per i più piccoli, dopo lo smantellamento di quella vecchia diventata ormai logora e insicura. Nel cuore verde di Talenti installate una torretta con doppio scivolo, tre altalene e alcuni giochi a molla. Rimesse a posto anche le fontanelle.

Talenti, inaugurata la nuova area giochi di via Niccodemi

Ad inaugurare la nuova area giochi del parco di via Niccodemi c’era pure la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Ringrazio il presidente del III municipio Giovanni Caudo per il lavoro svolto insieme. Una preziosa sinergia tra il Dipartimento ambiente, il Muncipio III e Acea per rendere più bella quest’area. Non solo. L’abbiamo resa più sicura, installando una nuova pavimentazione anti-trauma. Tutto questo - ha ricordato Raggi - è stato possibile grazie all’appalto di 1 milione di euro, che si va ad aggiungere a una serie di investimenti effettuati in questi anni, per un totale di circa 4,5 milioni solo per le aree ludiche. Questi sono spazi importanti per i nostri bambini. Per questo dobbiamo assicurarci che siano sempre sicuri e pronti ad accoglierli”.

Parco Niccodemi "da area impraticabile" a parco vivibile

Un luogo di incontro e aggregazione per il quartiere. “Parco Niccodemi è uno dei pochi e frequentatissimi parchi della zona. È una bella notizia perché si trova in un quadrante del nostro municipio che ne ha davvero bisogno. L’inaugurazione - ha ricordato il minisindaco del Roma Montesacro, Giovanni Caudo - è stata solo l’ultimo atto di un impegno e di uno sforzo condiviso con il Servizio Giardini, che si è occupato dello sfalcio e della potatura degli alberi. Ringraziamo anche la sindaca Raggi per la sua presenza. Solo due anni fa quest’area era impraticabile. Con gioia, quindi, l’inauguriamo sperando possa essere di buon augurio anche per la ripresa e il ritorno a una serena normalità”.