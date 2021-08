Talenti, Raggi: "Per oltre 60 anni passato asfalto solo in parte superiore strada. Assurdo"

Virginia Raggi bacchetta i lavori fatti negli anni sulle strade di Roma e promuove i suoi. Non una novità per la Sindaca che, su Facebook, posta le foto dei lavori in via Renato Fucini, a Talenti: "Siamo tra i quartieri Montesacro, Talenti e Bufalotta. Nei giorni scorsi sono partiti i lavori di riqualificazione della strada e sapete cosa hanno trovato gli operai: il tufo che veniva utilizzato negli anni '60 come base della strada. Tradotto: per oltre 60 anni si è praticamente passato l'asfalto solo nella parte superiore della strada. Assurdo".

"Sono lavori fatti male - perché non si è andati mai in profondità - che poi hanno causato la necessità di intervenire ulteriormente dopo poco tempo", scrive nel post Raggi che continua: "Con il nostro programma #StradeNuove abbiamo riqualificato oltre 800 chilometri di strade in tutta Roma: sono lavori fatti a regola d'arte. Altrimenti le ditte pagano e rifanno tutto fin quando non va bene".

A farle da eco anche l'assessore Linda Meleo: "Durante i lavori in cui stiamo eliminando ben oltre 25 centimetri di vecchio asfalto, abbiamo trovato materiale di tufo sulla fondazione stradale, un materiale che si usava negli anni ‘60. Questo significa che da allora non erano mai state fatte manutenzioni così profonde. Si andava avanti con rattoppi o lavori superficiali di breve tenuta. Tutto a scapito dei cittadini e delle casse comunali".