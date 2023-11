Diciannove ore senza acqua a Talenti. Tutte le vie interessate

Lunedì 4 dicembre 2023 per ben diciannove ore sarà sospeso il flusso dell’acqua in alcune zone del terzo municipio causa interventi di manutenzione straordinaria. Per migliorare il servizio idrico, la fornitura d'acqua sarà sospesa dalle ore 08:00 del 4 dicembre fino alle ore 03:00 del 5 dicembre. Queste le zone interessate allo stop del flusso dell’acqua:

via Francesco D’ovidio dal civico 109 a piazza Corazzini;

via Luigi Chiarelli;

via Mario Rapisardi;

via Policarpo Petrocchi;

via Alfredo Cesareo;

via Ugo Ojetti dal civico 350 al civico 458.

Per limitare il disservizio e venire incontro ai cittadini, Acea Ato2 metterà a disposizione dei residenti un servizio di rifornimento tramite autobotti nelle seguenti strade:

via Emilio Praga 39/41;

via Francesco D’ovidio 145;

via Francesco D’ovidio 123.

In caso di effettiva necessità si potrà richiedere un servizio straordinario di rifornimento tramite autobotte telefonando al numero verde 800.130.335.