Talenti, operai al lavoro nella scuola rimasta al gelo per un mese: "Lunedì aule tornano calde"

Hanno passato un mese al gelo gli alunni della scuola media di via Pintor, nel quartiere Talenti, ma le temperature polari che hanno costretto i ragazzi a fare lezione indossando giacche e sciarpe, con più di qualcuno che invece ha scelto di rimanere a casa, da lunedì potrebbero essere solo un ricordo. Lo sperano le classi dove si sono registrate temperature polari.

Talenti, la scuola media da un mese al gelo

Dopo il racconto di RomaToday su quanto accaduto nella scuola media dell’istituto comprensivo Alcide De Gasperi, con oltre 70 genitori a prendere parte ad un’assemblea nel cortile per denunciare i disagi subiti dai loro figli e dalle famiglie, nella Pintor sono iniziati i lavori per ripristinare il riscaldamento. A lasciare la scuola al gelo un danno alla conduttura portante: sono seguiti interventi a singhiozzo e non risolutivi, rinvii e ritardi. Fino ad oggi.

Lavori alla scuola Pintor: "Da lunedì aule calde"

“Questa mattina presto, sono andato di persona a verificare i lavori in corso sull’impianto rotto di riscaldamento della Scuola Media Pintor. Mi è stato garantito dagli operai della

ditta che nel fine settimana, salvo l‘emergere di ulteriori imprevisti in corso d’opera, si faranno le prove di accensione dei termosifoni. Vogliamo quindi rassicurare genitori e docenti che da lunedì contiamo di far tornare gli alunni e le alunne dell’istituto comprensivo De Gasperis in aule calde” - ha fatto sapere il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.

“Lavoriamo in sinergia con il Comune di Roma per risolvere i problemi e far sentire un’amministrazione più vicina alle famiglie del territorio”. Le stesse che hanno dovuto ingaggiare una veemente protesta per poter ottenere aule calde, una scuola confortevole per i loro figli. “Le scuole - ha concluso il minisindaco - sono una priorità e necessitano dell’attenzione massima da parte delle istituzioni e della politica. Siamo al lavoro per questo”.