Serrande divelte e vetrine spaccate: la scia di furti che mette in allarme i commercianti

Serrande divelte, vetrine spaccate, casse forzate, contanti e computer portati via. E’ escalation di furti a Talenti dove i commercianti si sentono bersaglio dei malviventi. Il mese scorso era toccato all’enoteca, poi al vicino solarium, mentre nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto ad essere saccheggiati sono stati una pizzeria e una gelateria dove i ladri hanno anche fatto incetta di dolci prima di scappare con i pochi euro trovati.

Scia di furti nelle attività di Talenti

“Tantissimi danni per bottini magri”, si sfogano gli esercenti sulle pagine social del quartiere raccogliendo la solidarietà di chi vive in zona. “Questo è il ricordino che ci hanno lasciato,sono riusciti ad entrare rompere la vetrina d’ingresso, fare danni qui e là e rubare fondo cassa e poco altro. Fate attenzione”, il post della pizzeria da Gusto.

“Avevamo già denunciato tempo fa alcuni tentativi di furti, questa volta purtroppo sono riusciti ad entrare”, racconta a RomaToday Luca il titolare dell’attività. “Hanno sradicato due palle di cemento impiantate nel pavimento, hanno forzato e alzato la serranda quanto basta per entrare”. Una volta scassinata anche la serratura della vetrina i malviventi hanno portato via un fondocassa di circa 150 euro. “Mentre i danni tra pavimento, cassa rotta, serranda superano i 700 euro”. Fortunatamente dopo il furto la pizzeria è subito tornata alla regolare attività, “almeno - dice il titolare - non abbiamo perso pure l’incasso della giornata”.

Lo sfogo dei commercianti: "Servono più controlli"

Talenti e zone limitrofe esposte ai furti. “Colpa delle strade buie e sì, anche dell’estate che svuota la città, ma qui da tempo è così. Più volte abbiamo chiesto un presidio in zona, più controlli perché sembra che qui agiscano indisturbati. Tutte le nostre segnalazioni - sottolinea Luca - sono cadute nel vuoto”. Razzie anche nei negozi gestiti da famiglie cinesi a via Sannazzaro e via Monte Cervialto, furto pure nella lavanderia di Albertazzi. “Fortunatamente siamo tutti riusciti a rialzarci, ma per qualcuno anche un furto con danni da mille euro potrebbe segnare la fine. Chiediamo - conclude Luca dalla sua pizzeria - più attenzione”.