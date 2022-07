Sosta selvaggia alla Riserva Valle dell'Aniene, arrivano i paletti dissuasori

Paletti dissuasori e cartelli per difendere la Riserva Valle dell’Aniene dal fenomeno della sosta selvaggia. Il III Municipio e RomaNatura stanno prendendo provvedimenti nei confronti di tutti quegli automobilisti che, in barba ad ogni regola, lasciano le loro vettura all’ingresso dell’area verde. In particolare, da quando nel 2013 è stato aperto un cancello che affaccia su un’area demaniale vicino ponte Nomentano, molti cittadini hanno scambiato lo spiazzo a ridosso della riserva come un parcheggio pubblico.

Riserva Valle dell’Aniene, paletti dissuasori contro la sosta selvaggia

“Stiamo lavorando da aprile sul tema con l’ufficio tecnico, la polizia locale e RomaNatura – spiega a RomaToday l’assessore ai lavori pubblici del III Municipio, Matteo Pietrosante - come prima soluzione, abbiamo provveduto con i guardia parco a chiudere metà cancello. RomaNatura ha quindi provveduto ad apporre un cartello, ricordando il divieto di transito per legge nella riserva”. Un divieto che dovrebbe essere, per certi versi, scontato. Evidentemente gli incivili hanno bisogno anche di questi promemoria.

“RomaNatura – continua Pietrosante - sta formalizzando una richiesta nei nostri confronti per apporre dei dissuasori, quindi dei paletti che impediscano il transito dei veicoli a motore ma che consentano il passaggio di ciclisti e pedoni. Inoltre – conclude Pietrosante – questi paletti saranno rimovibili per tutti i mezzi autorizzati e di soccorso”.

Riserva scambiata per un parcheggio durante l’estate

“Chi parcheggia nel parco è un cretino, chi passeggia, corre o va in bicicletta è benvenuto – ha scritto in una nota il presidente del III Municipio, Paolo Emilio Marchionne - dall’estate del 2013 un cancello che dà su un’area demaniale vicino a Ponte Nomentano di colpo venne aperto. Succede però, soprattutto le sere d’estate, che quell’area venga scambiata per un parcheggio e questo non va bene. Nei prossimi giorni arriveranno altri dissuasori fisici forniti dal III Municipio, che serviranno a scoraggiare ulteriormente le persone incivili dal parcheggiare lì dove è vietato. Siamo in piena emergenza climatica, abbiamo il dovere civico di tutelare ulteriormente il verde pubblico e la natura che ci circonda”.

Le auto in sosta hanno ostacolato i mezzi di soccorso

Sul tema era intervenuta anche Marta Marziali, consigliera di Italia Viva. Il 3 luglio, infatti, aveva protocollato un’interrogazione, rivolta proprio a Marchionne e Pietrosante, sulla situazione dell’ingresso della riserva. Nel documento, si ricordano gli incendi che hanno colpito la Riserva Naturale dell’Aniene nelle ultime settimane. Una situazione di grave criticità, resa ancora più difficile, scrive la Marziali, dalle difficoltà di passaggio “dei mezzi di soccorso per la presenza di veicoli in sosta irregolare all’ingresso di via Nomentana, fronte ponte Nomentano, ed all’interno della riserva stessa, nel piazzale dopo l’ingresso”.