Riaperto, in una nuova sede a Talenti, l'ambulatorio di Dietetica preventiva della Asl 1

È stato riaperto al pubblico, nella mattina di lunedì 11 marzo, l’ambulatorio di Dietetica preventiva della Asl Roma 1. Il servizio è stato trasferito nella nuova sede di via Ida Baccini 80, al primo piano, in zona Talenti, nel municipio III, “in una struttura confortevole ed adeguata alle esigenze dei pazienti” spiega la Asl 1 in una nota

L’ambulatorio svolge molteplici funzioni, in relazione alla prevenzione alimentare ed ai corretti stili di vita. È un centro di primo livello d'intervento per coloro che si trovano in condizioni di sovrappeso o di obesità lieve, ma offre anche consulenze per tutti coloro che vogliono beneficiare di un regime alimentare corretto. Obiettivo primario dell’ambulatorio è proprio quello di consigliare al paziente la corretta alimentazione da adottare, individuando gli errori nutrizionali da correggere, al fine di migliorare lo stato di salute e prevenire eventuali patologie connesse alla scorretta alimentazione.

La struttura è aperta a tutta la popolazione, con un’attenzione particolare ai ragazzi in età evolutiva, agli adulti in età critica a seguito di cambiamenti dell’equilibrio ormonale e metabolico (45-54 anni) ed agli over 65.

"La riapertura dell’ambulatorio è la risposta della Asl Roma 1 alle forti richieste della cittadinanza di mantenere questo presidio nel territorio del municipio III, dove è storicamente localizzato – commenta Maria Teresa Pancallo, responsabile dell’Ambulatorio -. Come équipe medica, siamo estremamente soddisfatti di poter così contribuire a divulgare i principi di una sana alimentazione, che sono un elemento fondamentale per la prevenzione di molte patologie diffuse fra la popolazione”.

I cittadini possono informarsi sui servizi e le modalità di accesso all’Ambulatorio di Dietetica Preventiva tramite la sezione dedicata sul portale istituzionale della Asl Roma 1