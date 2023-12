Torna la raccolta solidale "Una coperta per Natale 2023"

Dal 14 al 16 dicembre 2023 nel terzo municipio torna con la sua sesta edizione la raccolta solidale per i senzatetto e per il canile Code Felici "Una coperta per Natale 2023".

L'iniziativa organizzata all'ex consigliere Manuel Bartolomeo prevede la donazione dei classici dolci natalizi ovvero panettoni, pandori e torroni per i senzatetto della Capitale e alimenti per cani ospiti del rifugio sito a Settebagni. Inoltre sarà possobile consegnare anche delle coperte, che se in esubero saranno destinate agli amici a quattro zampe.

I cittadini interessati potranno consegnare il materiale nei tre giorni sopra indicati dalle ore 09:00 alle 21:00 presso il punto di raccolta in via Clelia Bertini Attilj 35.

Non saranno accettati i seguenti oggetti: piumoni, federe, vestiti, soldi e cibo.