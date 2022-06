"No allo spostamento di 500 studenti": rivolta in un liceo di Roma nord

Saranno 23, secondo quanto riferisce un gruppo di genitori, le classi coinvolte dal trasferimento di sede disposto dalla dirigente scolastica del liceo Giordano Bruno, nel III municipio. Le sezioni del triennio di scienze umane indirizzo economico/sociale e quelle del biennio dello stesso indirizzo passeranno da via della Bufalotta, dove si trova il plesso centrale, a via delle Isole Curzolane, al Tufello. Percorso inverso per chi frequenta linguistico, scientifico e scienze umane nella sede succursale.

Una decisione che non è andata giù a centinaia di mamme e papà, studenti inclusi, che domani lunedì 6 giugno a partire dalle 8 insceneranno una protesta pacifica di fronte ai cancelli di via della Bufalotta, alla quale avrebbero aderito già 20 delle 23 sezioni coinvolte dallo stravolgimento. In una lettera aperta, i genitori contestano alla dirigente scolastica le modalità utilizzate per decretare il trasferimento.

"La comunicazione è stata fatta ai rappresentanti di classe interessati solo il 31 maggio - si legge nel documento - senza prima passare per il consiglio d'istituto, che è stato convocato invece per l'8 giugno, ultimo giorno di scuola. Secondo quanto spiegato dalla preside, la decisione è arrivata alla fine di una consultazione interna con il suo staff, senza coinvolgere famiglie e ragazzi".

Nel frattempo su Change.org Francesca Roma, mamma di uno degli studenti coinvolti dallo spostamento last minute, ha lanciato una petizione che in poche ore ha superato le 550 adesioni, con decine di messaggi di protesta: "Inammissibile cambiare sede durante il percorso scolastico senza avvertire i genitori nonché gli alunni in fase di iscrizione" commenta Deborah. "Prima di prendere qualsiasi decisione in merito sarebbe buona regola sentire anche i pareri dei genitori dei ragazzi" aggiunge Gabriella. I toni per tutti sono gli stessi.

L'istanza che accomuna le centinaia di famiglie in agitazione è la stessa: cambiare sede a fine anno scolastico, con le iscrizioni presentate a febbraio e spesso motivate dalla vicinanza geografica, crea grossi disagi organizzativi. Da via della Bufalotta a via delle Isole Curzolane ci sono esattamente 3 km di strada, non un'enormità, ma per molti comporta allungare i tempi di percorrenza in orari di picco del traffico e in alcuni casi preferire l'utilizzo dell'automobile in luogo dell'autobus, se non proprio del muoversi a piedi.

Da parte sua, la scuola - sempre da quello che viene riportato dai genitori nella lettera/appello - avrebbe giustificato il cambio di sede per le 23 classi con la necessità di non far sovrapporre ad alcuni insegnanti lezioni in plessi distanti a orari vicini. Una spiegazione che non convince le famiglie, colpite soprattutto dalle tempistiche della comunicazione.