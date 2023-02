Nel cuore di Talenti una nuova piazza pedonale

Nel cuore di Talenti c’è una nuova piazza pedonale. E’ il frutto dei lavori realizzati dal Municipio III in via Corrado Alvaro dove il vecchio parcheggio davanti la parrocchia di San Mattia è stato pedonalizzato per metà, insieme alla strada di collegamento verso via Renato Fucini. Un intervento costato oltre 300 mila euro.

La nuova piazza pedonale di Talenti

“Uno spazio pedonale che verrà vissuto dai cittadini e dalle cittadine del municipio. Questa è la città che stiamo provando a costruire”, ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici del Roma Montesacro, Matteo Pietrosante. Davanti la chiesa l’area dedicata ai pedoni, sei nuovi alberi messi a dimora e panchine. “E’ uno spazio che riconsegniamo all’utenza pedonale e a tutta la cittadinanza, una piazza pienamente fruibile e viva grazie alla sinergia creata con le attività che vi sorgono intorno”. Dopo la riorganizzazione degli spazi, non mancano però i posti per le auto.

L’area parcheggio di Corrado Alvaro

“Nella seconda metà della vecchia area parcheggio - ha spiegato Pietrosante - abbiamo creato una disciplina di sosta nuova e ordinata, organizzando il piazzale in modo che entrassero più auto possibili e ci siamo riusciti: oggi il parcheggio conta 40 stalli. In più - ha aggiunto l’assesore - abbiamo anche trasformato le soste sul cordolo cambiandole da fila a spina e riqualificando quello spazio che prima era un’aiuola degradata. Durante l’intervento sono stati completamente rifatti i marciapiedi e istituito il doppio senso di marcia tra via Corrado Alvaro e via Renato Fucini”.

Da Montesacro a Talenti un municipio a “misura di pedone”

Per il Municipio III è l’ennesimo intervento per rendere gli spazi dei quartieri più vivibili e a misura di pedone. La nuova piazza nel cuore di Talenti arriva infatti dopo la (discussa) pedonalizzazione di Piazza Sempione e l’inizio dei lavori per la creazione di una “zona 30” all’Acqua Sacra.