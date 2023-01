Motoseghe in azione a Parco Talenti: alberi abbattuti

Alberi abbattuti nel Parco Talenti, sul lato di via Renato Fucini. L’operazione è stata effettuata dal Dipartimento Tutela Ambientale ed ha riguardato cinque alberature in tutto: due platani e tre robinie. La ragione che ha condotto all’abbattimento è, si legge sul sito istituzionale di Roma Capitale, “l’accertato essiccamento” degli alberi in questione. Sono serviti due giorni di lavoro al personale del Dipartimento per concludere l’intervento sul verde e a tutela dei fruitori del parco.

“Gli alberi abbattuti - specifica il Comune - saranno sostituiti entro un anno dall’abbattimento come disposto dall’art. 41 del Regolamento del Verde”.

Alberi abbattuti da Talenti a Montagnola

Un’operazione simile, seppur con numeri particolarmente ridotti, a quella condotta nei mesi scorsi nel parco Simon Bolivar, la storica pineta di Montesacro che ha detto addio a 21 dei suoi pini e un cipresso. Abbattimento per gli alberi ormai secchi da nord a sud della città: oltre a Montesacro e Talenti servizio giardini all'opera per abbattere querce e pissardi anche nel parco Falcone e Borsellino, in via Badia di Cava, zona Montagnola in Municipio VIII e a Monteverde, in XII.