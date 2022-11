Il Municipio III incalza i costruttori: vuole le opere pubbliche rimaste “fantasma”

Il Municipio III vuole il completamento delle opere pubbliche previste nella convenzione urbanistica Parco Talenti: quelle che i costruttori privati, nello specifico Impreme del gruppo Mezzaroma, devono al territorio come compensazione per la realizzazione delle cubature del 'Rione Rinascimento'.

Opere a scomputo in ritardo, iniziate e non completate o addirittura ancora ben lontane dall’essere realizzate. Così Piazza Sempione chiede di accelerare affinchè il quartiere nato intorno alle palazzine residenziali possa godere di luoghi dedicati a sport, cultura, salute e servizi.

In particolare tra le principali opere che la Giunta del Municipio III chiede con maggiore urgenza ci sono la realizzazione di un polo civico in via Bacchelli; una Casa di Comunità della Asl in via Paolo Monelli con una parte finanziata anche dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr); la realizzazione di una piscina comunale in via Gerolamo Rovetta. Nella delibera c’è anche l’indirizzo per il completamento dei locali in via di Casal Boccone 100 per farne la sede del Servizio Giardini e liberare così la casa del parco di via Sibilla Aleramo, “un immobile molto bello e immerso nel verde - ha detto a Romatoday l’assessore all’Attuazione Urbanistica del Municipio III - che vorremmo fosse a disposizone della cittadinanza”.

La messa in sicurezza della "strada maledetta"

Dentro il documento di Piazza Sempione, sebbene appartenga alla convenzione specifica sul raddoppio di via Casal Boccone, c’è anche la richiesta della messa in sicurezza della “strada maledetta”: quella in cui si sono verificati oltre 100 incidenti in tre anni. L’ultimo l’investimento in cui è rimasto ucciso Riccardo Contreras. Il Municipio III vuole il prolungamento del guard rail e un impianto semaforico.

“Questa è una delibera - ha sottolineato Pietrosante - che potrà sbloccare delle opere essenziali per il territorio rafforzando i settori: dello sport, della salute pubblica, del civismo e dei servizi del verde. Questi indirizzi si inseriscono in un quadro più ampio di rivitalizzazione dell’Urbanistica nel nostro territorio che porterà servizi nelle zone più periferiche del territorio”.

La polemica: i consiglieri "ribelli" fanno cadere numero legale

Caduto il numero legale nell’ultima seduta del parlamentino del Roma Montesacro, la discussione sulla convenzione di Parco Talenti riprenderà nella prossima convocazione. Ma le defezioni di alcuni consiglieri, quelli considerati i ‘ribelli’ della maggioranza a sostegno del presidente Paolo Marchionne (Funghi, Laguzzi , Rampini e Cesarei ndr.), hanno riacceso lo scontro all’interno del centrosinistra di Montesacro. “Desta stupore - commentano alcuni dem - il fatto che gli assenti ad una delibera molto importante per il territorio e che riguarda anche la realizzazione di una Asl voluta dall’attuale assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, siano gli stessi che hanno appoggiato sin da subito la sua candidatura alla presidenza della Regione”.