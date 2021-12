Dal Valli a Talenti, interventi sul verde: alberi pericolanti abbattuti al Nuovo Salario

Interventi di diserbo dei marciapiedi e potatura delle alberature: il Servizio Giardini, in coordinamento con Piazza Sempione, è al lavoro sul Municipio III, uno dei territori più verdi della Capitale.

Dal Valli a Talenti, interventi sul verde in Municipio III

“Siamo partiti dalle situazioni più critiche ma l’obiettivo che abbiamo, in sinergia col Comune è quello di avviare una modalità di pulizia e cura del verde orizzontale e verticale che diventi una manutenzione ordinaria quotidiana” - hanno scritto in una nota il minisindaco del Roma Montesacro, Paolo Marchionne, e l’assessore all’Ambiente, Matteo Zocchi.

Le strade interessate dal diserbo dei marciapiedi sono state via Nomentana, via Campi Flegrei, via Val d’Aosta, Vigne Nuove, Piazza Talenti, Piazza Porro Lambertenghi, Viadotto dei Presidenti (da Piazza Monte Gennaro a Via F.Pasinetti e da Via F. Pasinetti al GRA), Viadotto Segni, via Piagge e Largo Monte San Giusto.

Numerose anche le operazioni di messa in sicurezza delle alberature pericolose e la potatura dei cespugli: da Parco Niccodemi a Piazza Ateneo Salesiano e poi ancora via Romagnoli, Piazza Talenti, via Gabrio Casati, via Monte Crocco, Parco Talenti, Piazza Primoli, Parco Greco, Parco Sicinio Belluto, via Capuana e Parco via Ugo della Seta.

Alberi pericolanti abbattuti al Nuovo Salario

A via Suvereto, al Nuovo Salario, importante abbattimento di alberature “a causa - hanno spiegato Marchionne e Zocchi - delle condizioni di grave precarietà dal punto di vista fitosanitario e fitostatico con estirpazione delle ceppaie e successiva piantumazione di nuove essenze”.

La pulizia delle caditoie è partita da via Algarotti a Via Fogazzaro a seguire Val Trompia e Viale Jonio incrocio Via Matteo Bandello. “Questo è solo l’inizio. Tanto c’è e ci sarà ancora da fare. Ringrazio gli operai comunali del Servizio Giardini per quanto fatto sperando che arrivino altre risorse umane preziose per uno dei municipi più verdi di Roma”.