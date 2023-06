Da campo di calcio a terreno abbandonato: il municipio vuole recuperare l'ex Jonio

Far tornare campo Jonio al centro della vita sociale e sportiva del territorio, liberando l’area di via Matteo Bandello da abbandono e degrado. E’ questo l’obiettivo del Municipio III che adesso vuole recuperare il terreno, di proprietà dell’Inps, che per quasi cinquant’anni ha ospitato le attività della Virtus Vigna Nuove.

Il Municipio III vuole recuperare l'ex campo Jonio

Una storia lunga e travagliata quella dell’area in questione. Erano gli anni ‘70 quando, dopo decenni di incuria, prima i residenti e poi l’Asd Virtus Vigne Nuove hanno rimesso in sesto quel lotto di terra e rovi trasformandolo in uno spazio dedicato alle attività sportive. “Un luogo - si legge nel documento presentato da una parte del Pd e di Sinistra Civica Ecologista nel parlamentino di Montesacro - che ha garantito a migliaia di famiglie la possibilità di far fare attività calcistiche ai propri figli a costi contenuti, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e gli uffici dei servizi sociali”. Nel 2017 lo sfratto dei virtussini con l’Inps che avrebbe voluto mettere a reddito il terreno: ma dopo sei anni, le voci di possibili edificazioni, l’area è tornata ad essere un non luogo, abbandonata e senza alcuna finalità. Da qui l’ordine del giorno approvato dal consiglio del Municipio III per chiedere al sindaco e agli assessori con delega in materia di Patrimonio, Urbanistica e Politiche Sportive di inserire l'area dell'ex campo Jonio nelle trattative in corso con Inps.

Il campo Jonio torni fulcro dello sport a Talenti

"Sono molti i cittadini residenti che nel tempo hanno più volte chiesto di far tornare quel terreno a vocazione sportiva, sono molti i cittadini di Talenti che nel tempo hanno espresso la preoccupazione per nuove edificazioni nel territorio e sono altrettante le realtà sportive pronte per il rilancio di quello spazio” - sottolineano i consiglieri dem Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi, Nicoletta Funghi, Giancarlo Cesarei, Antonio Comito insieme a Simone Filomena di Sce.

"Siamo consapevoli che gli alloggi Inps, liberi o occupati, o i locali per finalità commerciali possano essere una priorità, come da sempre lo è l'area Inps del mercato rionale Valmelaina di via Giovanni Conti ma siamo fortemente convinti che anche lo sport e gli spazi ad esso destinati - concludono - abbiano un ruolo chiave sia per l'economia della città sia come strumento di coesione sociale, sviluppo delle nuove generazioni e per la promozioni di sani valori, non attraverso i social network ma nella vita reale".