L'Asl di largo Ravani rischia di chiudere

La sede Asl di largo Rovani rischia di chiudere. È questo l’annuncio fatto da Manuel Bartolomeo, consigliere di Fratelli d’Italia, a seguito della commissione congiunta pari opportunità e servizio sociale.

Trasferito anche il Sert

“Abbiamo avuto la conferma che entro il 2023/25 la sede Asl di largo Rovani dovrebbe chiudere – afferma Manuel Bartolomeo – lo ha detto un responsabile Asl il quale ci ha confermato che i servizi, compreso il Sert, saranno trasferiti in via Paolo Monelli. Una scelta secondo me profondamente sbagliata”. Un'ipotesi questa che era stata avanzata già nel 2020 durante la presidenza Caudo.

Nuova Asl di Via Monelli, diversi problemi logistici

Su via Monelli sorge “una zona residenziale. È una via a ferro di cavallo – spiega Bartolomeo - adesso vorrebbero ristrutturare un edificio esistente su quella via e metterci la'ambulatorio. Tra l’altro, lì c’è anche l’entrata dell’istituto superiore Giordano Bruno che genera, ogni mattina, tantissimo traffico. I residenti, inoltre, subiscono rallentamenti per la vicina via della Bufalotta. Non si capisce perché si debba togliere una Asl da un contesto storico e soprattutto dove c’è parcheggio”.

Nuova Asl, un’altra a Porta di Roma?

Durante la commissione si è parlato anche dell’ipotesi di aprire, insieme a quella di via Monelli, un’altra Asl a Porta di Roma: “Tra queste due zone ci sono circa 400 metri di distanza in linea d’aria – attacca il consigliere – intanto ci sono dei quartieri periferici come Cinquina dove non c’è neanche un servizio, c’è solo una piccola posta, così come nella parte alta di Talenti. Ci sono dei cittadini di serie A, serie B e nello stesso municipio anche di serie C”.

Guardare agli edifici occupati

Bartolomeo, come capogruppo di Fdi, ha quindi proposto “di prendere in considerazione altri tipi di strutture come i locali di via Monte Meta, occupati da anni; l’ex Maggiolina a via Nomentana dove ci sono locali comunali, oppure il Brancaleone. In una traversa di via Rossellini c’è una scuola mai aperta e oggi occupata. Purtroppo nessuno ci ascolta”.