Ecco le opere previste per Talenti. Sulla delibera si spacca (ancora) la maggioranza di Montesacro

Il parlamentino di Montesacro ha approvato la delibera che stabilisce le nuove opere che i privati dovranno eseguire nell'ambito della convenzione urbanistica Parco Talenti. Nel documento il Municipio III chiede ai costruttori, come compensazione per alcune cubature residenziali, di realizzare per il territorio: una nuova piscina comunale in via Gerolamo Rovetta, un polo civico pubblico in via Riccardo Bacchelli, una nuova sede del Servizio Giardini in via di Casal Boccone 100, l'apertura di una nuova Casa di Comunità da parte della Asl in via Paolo Monelli. Dentro anche la richiesta per la messa in sicurezza di via Ugo Ojetti e di via Casal Boccone, la “strada maledetta” dei cento incidenti in tre anni dove la settimana scorsa ha perso la vita Riccardo Contreras.

Si spacca la maggioranza Marchionne

“Un passo avanti importante per la comunità di Talenti e per tutto il terzo municipio. Ringraziamo la parte di maggioranza che ha sostenuto la delibera per il bene del territorio e della collettività" - si legge in una nota di Piazza Sempione. Si perchè sulla delibera relativa alla convenzione Parco Talenti la maggioranza del presidente, Paolo Marchionne, si è nuovamente spaccata: astenuti la ex capogruppo Pd, Federica Rampini, e il presidente dell’Aula, Filippo Maria Laguzzi; contrario Antonio Comito, fuori dall’aula Giancarlo Cesarei (lista civica Gualtieri), assente la dem Nicoletta Funghi.

La polemica di FdI: "Lista Calenda stampella del Pd"

"Oggi in Aula viene approvata la delibera urbanistica riguardante la convenzione Parco Talenti con il voto determinante della capogruppo della Lista Calenda. Il presidente Marchionne, non schiodando più dai suoi dieci voti, ormai è costretto a pescare tra i banchi delle opposizioni” - osserva il capogruppo di FdI in Municipio III, Manuel Bartolomeo. “Fratelli d'Italia continuerà a fare opposizione valutando nel merito solo le proposte degne di voto e se formulate correttamente".

“Lista Calenda passa in maggioranza in terzo municipio? Ma per favore! La ricostruzione fantasiosa del capogruppo di Fratelli di Italia Manuel Bartolomeo fa sorridere” - replica la capogruppo di lista Calenda Livia Pandolfi. “Dispiace molto per il mondo limitato con il quale Fdi vede Roma. Abbiamo ritenuto che questo sia un atto giusto che faccia crescere il quartiere talenti e su questo principio abbiamo votato a favore della città e di chi ci vive. Non ci serve fare propaganda vuota ma crediamo sia importante incidere sulla vita dei cittadini. La chiusura della convenzione di Parco Talenti è attesa da 22 anni e questo crea disagio a migliaia di cittadini che abitano il comprensorio. Decideremo sempre atto per atto - ha spiegato - cosa fare per il bene dei cittadini ragionando al di fuori della logica maggioranza/opposizioni ma sulle cose da fare. Se una proposta è buona e risolve un problema - così come abbiamo fatto fino ad oggi - la voteremo sia se essa proviene dal gruppo di FdI o della maggioranza. Forse FdI dovrebbe guardare i verbali di consiglio e scoprirà quanti atti abbiamo votato a firma dei suoi consiglieri. La politica delle contrapposizioni ideologiche destra/sinistra ha distrutto questo paese immobilizzando l’azione di governo e amministrativa sul territorio. Ma evidentemente questa è un’ottica difficile da capire”.