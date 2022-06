Solengo, il nuovo cinghiale "star" del quartiere

Dopo Ugo arriva Solengo. Un nuovo cinghiale si prende la scena a via di Casal Boccone, a Talenti, grazie alla sua spregiudicatezza ed un comportamento che fa capire, semmai ce ne fosse stato bisogno, quanto gli ungulati siano ormai a loro agio all’interno dei centri abitati.

Alessandro, lettore di RomaToday, ha inviato alla redazione una foto che immortala l’animale, ribattezzato Solengo perché gira quasi sempre da solo, mangiare indisturbato croccantini per i gatti, lasciati lungo le strade dagli amanti dei piccoli felini.

Siamo a via di Casal Boccone, a ridosso della rotatoria di via Ugo Ojetti. Fino a poco tempo fa era famoso in zona il cinghiale Ernesto, morto poi in seguito ad un incidente stradale. Sembra voglia raccoglierne l’eredità Solengo, un altro cinghiale ormai molto conosciuto dagli abitanti del quartiere.

Emergenza cinghiali, un pericolo per i bambini

“Qui è praticamente aperta campagna – spiega a RomaToday Alessandro, l’autore della foto – i cinghiali si sono avvicinati ovunque, se trovano da mangiare arrivano e non hanno più paura dell’uomo. La strada in questione si trova all’interno di un complesso residenziale dove girano, soprattutto in questo periodo, molti bambini giocano o vanno in bicicletta. Una volta mia moglie era in giro con il cane ed è stata costretta a chiudersi in auto quando ha visto un cinghiale lungo la strada. In questo caso il cinghiale si è avvicinato, senza alcun timore, per mangiare dei croccantini per gatti”.

Con il passare del tempo i cinghiali, come del resto fanno tutte le bestie selvatiche, hanno imparato dei percorsi veri e propri, sentieri di campagna o urbani che li portano al cibo. “C’è ovviamente anche il problema di chi lascia in strada da mangiare per i gatti. Quei pasti sono un invito per i cinghiali che sono sempre più pericolosi, specialmente adesso con la peste suina. All’interno del comprensorio e nelle zone limitrofe c’è un fitto passaggio di ungulati”. Non è la prima volta che branchi di cinghiali invadono Talenti. Segnalazioni analoghe sono arrivate già a gennaio, con decine di cinghiali dediti a pascolare sotto i palazzi. Una situazione che si verifica in tantissime zone di Roma, specialmente quelle più vicine alle campagne.