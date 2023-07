Carta d'identità a Roma: open day 8 luglio: tutte le informazioni

Sabato 8 e domenica 9 luglio 2023 si terrà il consueto appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica. Per l’occasione saranno aperti gli uffici anagrafici dei municipi III, IV e XI e gli Ex Punti Informativi del centro.

Per richiedere il nuovo documento i cittadini dovranno prenotarsi venerdì 7 luglio dalle ore 09:00 al sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Muniti di ticket bisognerà presentarsi all'appuntamento insieme ad una fototessera, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento.

Queste le parole di Andrea Catarci assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti: “Anche per il weekend dell’8 e del 9 luglio Roma Capitale ha assicurato la continuità del servizio straordinario CIE, tramite l’apertura degli uffici anagrafici dei municipi III, IV, XI oltre agli ex Punti Informativi Turistici, previa prenotazione da effettuarsi il venerdì precedente. Insieme agli Open Day prosegue parallelamente l’impegno per potenziare il sistema ordinario dei rilasci: ciò è reso possibile dal lavoro di tutto il personale dell’Anagrafe, dei Municipi e dei Dipartimenti capitolini coinvolti. A loro va il mio più sentito ringraziamento.

Di seguito gli orari e gli indirizzi dei municipi e degli ex Pit: