Il Consiglio di Stato allontana la nuova Asl su via Monelli

Non basta la presenza di una Rsa per rendere pubblica una strada. È questa, in sintesi, la decisione presa dal Consiglio di Stato, in merito al ricorso proposto dal Consorzio comunione Prati Verdi della Bufalotta, contro il comune di Roma Capitale, riguardante viale Paolo Monelli. Una decisione che rende più difficile, per il futuro, l’apertura di un nuovo ambulatorio Asl, al posto di quello di largo Rovani. I cancelli installati anni fa lungo viale Monelli non devono essere rimossi e la strada, che è privata, non può essere riconosciuta di uso pubblico.

Via Monelli, la storia e la lotta con il comune di Roma

La vicenda nasce nel 2009 quando il Consorzio, che gestisce la strada e gli immobili, colloca tre cancelli automatici in corrispondenza dei tre punti di accesso, da via Monelli, alla viabilità interna. Una scelta che non viene gradita dalla Charme Srl, società che gestisce l’Rsa Salus, che si trova proprio lungo la strada. In estrema sintesi, la Charme sosteneva che non si potevano mettere dei cancelli lungo una strada dove passano ambulanze, fornitori e carri funebri.

Il comune di Roma Capitale, quindi, interviene ritenendo illegittima la posa dei cancelli. Per l’amministrazione capitolina, infatti, la viabilità interna lungo via Monelli è privata ma soggetta ad uso pubblico. Una presa di posizione che ha quindi spinto il Consorzio a fare ricorso visto che, nel 2013, il comune di Roma gli aveva anche intimato di rimuovere, a sue spese, i varchi.

Via Monelli è privata?

Tutto ruota intorno al fatto se via Monelli sia privata o meno. O meglio, si vuole determinare se la strada sia di interesse pubblico o no. Nella sentenza pubblicata lo scorso 1 luglio, si scrive chiaramente che “sollecitata in alcune occasione a farvi intervenire la Polizia Municipale, Roma Capitale ha negato di avervi competenza, appunto perché si tratta di viabilità privata”, circostanza confermata anche dal III Municipio l’8 agosto del 2018. Ad ottobre dello stesso anno si sottolinea, ancora una volta, la natura privata della viabilità interna, con una nota del direttore di direzione tecnica del III Municipio. Viene infatti precisato che la strada, pur essendo privata, “è riconosciuta di uso pubblico” perché “ha assunto evidentemente carattere pubblico anche in ragione della presenza di un luogo di interesse generale (la Rsa) cui la stessa conduce”.

Roma Capitale ha sbagliato la difesa

Una difesa che non ha convinto il Consiglio di Stato, anzi. Secondo i giudici, “sia Roma Capitale che la Charme s.r.l. non hanno svolto difese efficaci, preferendo focalizzare l’attenzione sulla costituzione di un uso pubblico per dicatio ad patriam (un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, ndr), determinato dalla presenza della struttura sanitaria”. Non si può infatti dire che i soggetti proprietari degli immobili del Consorzio si fossero impegnati, “in via definitiva e in perpetuo, a mantenere l’uso pubblico di tutta la viabilità interna della lottizzazione, poiché una simile interpretazione non é coerente con la Convenzione Urbanistica”. Inoltre l’Rsa Salus si trova all’inizio della strada, ed è accessibile, nonostante i cancelli che sono stati installati, da un parcheggio adiacente.

Al Consorzio è stato quindi riconosciuta l’inesistenza dell’uso pubblico sull’intera lunghezza della viabilità privata: “manca la prova – scrivono i giudici - che tale diritto possa essersi costituito in una simile estensione, tale da giustificare il divieto di apporre qualsiasi cancello”.

Quale futuro per la sede Asl?

Questa sentenza, come detto, potrebbe far saltare definitivamente il trasferimento della sede Asl di largo Rovani. Un’idea che era stata confermata nei mesi scorsi proprio dal III Municipio, seppur duramente contestata dalle opposizioni. Il Consiglio di Stato ha invitato il comune di Roma a cercare una soluzione condivisa con il Consorzio, magari rivedendo la collocazione dei cancelli. Sarebbe impensabile, infatti, avere una sede Asl alla quale non si può accedere liberamente, senza passare tramite varchi o cancelli.