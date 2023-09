La protesta di Talenti contro l'antenna al centro del quartiere

Una richiesta fatta ad un condominio che sta mobilitando l’intero vicinato. Talenti protesta e dice no all’ipotesi di una nuova antenna che una compagnia telefonica vorrebbe installare su una delle palazzine di via Dario Niccodemi. Proprio all’intersezione con via Renato Fucini, l’altra grande arteria della zona.

L'antenna nel cuore di Talenti

“Una stazione radio base nel bel mezzo del quartiere” fa notare il consigliere di Fratelli d’Italia in Municipio III, Manuel Bartolomeo che sulla questione ha lanciato una petizione online per dire ‘no’ alla nuova antenna nel cuore di Talenti.

“Le emissioni dell’impianto di telefonia mobile saranno certamente al di sotto dei limiti di legge e l’irradiazione al di sotto dell’antenna non può che assumere livelli estremamente bassi, in parte schermati dalla presenza del solaio, che in definitiva potrebbero assumere intensità inferiori a quelle cui si è soggetti con il normale uso di un telefono cellulare”, spiega la società nella proposta fatta al condominio che RomaToday ha potuto visionare. L’impianto dovrà essere ovviamente autorizzato da Arpa Lazio e avere emissioni dei campi elettromagnetici al di sotto dei valori di soglia di 6V/m (volt su metro). Per autorizzare l’antenna il condominio dovrà esprimersi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al e i due terzi del valore dell'edificio.

La protesta del quartiere contro la stazione radio base

“Quello - spiega Bartolomeo - non è il palazzo più alto del quartiere e le onde radio che emetterà saranno all’altezza di tantissimi palazzi della zona. Un intervento che aumenterebbe notevolmente il campo elettromagnetico su un quartiere - sottolinea - dove già insistono altre antenne di telefonia, e che potrebbe comportare anche ad una diminuzione del valore degli immobili”.

L’assemblea di condominio di via Niccodemi 8 deve ancora esprimersi ma intorno crescono i malumori. Oltre cento le firme raccolte in meno di 48 ore per dire no alla nuova stazione radiobase sul tetto di Talenti.