Mezza giornata senza acqua a Montesacro: tutte le informazioni

Giovedì 18 maggio 2023 alcune zone del municipio Roma III Montesacro resteranno senza acqua per dodici ore. Uno stop di mezza giornata per manutenzione straordinaria.

Dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di giovedì infatti sarà sospeso il flusso idrico con mancanza d’acqua (e abbassamenti di pressione) nelle zone di via Gesualdo Bufalino e via Carlo Muscetta, e limitrofe. La chiusura dei rubinetti si deve per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per migliorare l’efficienza del servizio.

Per i limitari i disagi, sarà a disposizione dei cittadini un servizio di rifornimento tramite autobotti presso via Gesualdo Bufalino 199. Per richiedere un servizio straordinario di rifornimento, Acea Ato2 consiglia i cittadini di contattare il numero verde 800.130.335.