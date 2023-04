Bambini di 8 mesi e un anno tra gli sfollati, la rabbia delle famiglie: "Senza casa pronti ad incatenarci"

Tre settimane poi dovranno lasciare la stanza della pensione messa a disposizione dal Comune nella quale vivono da cinque giorni. Da quando la loro casa, quella presa in affitto in via dei Prati Fiscali Vecchia 47, si è allagata. “Un arco di tempo troppo breve per trovare un’altra sistemazione dignitosa dopo che di fatto ci siamo trovati costretti a lasciare l’appartamento in cui vivevamo da anni”. E’ il dramma di Maria Giulia e Nicola che insieme al loro bambino di soli 8 mesi sono tra gli sfollati di Prati Fiscali. 20 persone in tutto, comprese anche le famiglie sul versante di Valmelaina.

Il dramma degli sfollati di Valmelaina

Sabato la furia dell’acqua ha spazzato via tutto, la melma ha sommerso stanze e arredi rovinando elettrodomestici e vestiario. Del bambino non si è salvato nulla: vestitini, pannolini e giochi. Tutto da buttare. Maria Giulia, Nicola e il piccolo sono stati accolti in un albergo convenzionato con Roma Capitale in zona La Storta, a 20 chilometri da casa loro.

“Il nostro appartamento non è abitabile e non ritornerà mai più come prima perchè il proprietario al momento non può ripristinare lo stato dei luoghi. Viviamo adesso in una pensione messa a disposizione dal Comune ma dal 16 maggio saremo di fatto senza un tetto. Il tempo dell’accoglienza infatti - dice Maria Giulia a RomaToday - non ci permetterà di poter trovare un appartamento alternativo e non c’è nemmeno il tempo effettivo per depositare il contratto. Siamo sfollati insieme a nostro figlio di 8 mesi”. “Di fatto stiamo vivendo un dramma, siamo ospiti a La Storta ma il nostro bambino va al nido alla Bufalotta. Nella pensione dove siamo adesso non abbiamo nemmeno la cucina a disposizione: ci viene fornita solo la colazione, il resto è tutto cibo da asporto e a spese nostre. Noi - racconta Nicola - possiamo anche arrangiarci ma per le pappe del piccolo è un grandissimo problema ed anche per la sua routine. Non può passare oltre un’ora al giorno in macchina o sui mezzi pubblici”. La famiglia si arrangia come può. “Nei prossimi giorni saremo ospiti di parenti, ma è chiaro che può essere solo una soluzione temporanea. La nostra preoccupazione è principalmente per quel che accadrà dopo il 15 maggio: a me - dice Maria Giulia - hanno proposto un posto nella parrocchia di San Frumenzio, ma ovviamente senza mio marito. Non è una soluzione accettabile. E in casa non possiamo tornare. L’aria è irrespirabile, malsana”.

La raccolta fondi per gli sfollati

Maria Giulia e Nicola chiedono aiuto a Comune e Municipio. “Oggi qui - dicono - è venuto il sindaco ma noi da La Storta non abbiamo fatto in tempo ad arrivare per parlarci. Vogliamo solo dire alle istituzioni che la nostra priorità è trovare e avere una casa in tempi brevi, un ambiente salubre e idoneo al nostro piccolo. Siamo anche disposti ad aumentare un po’ il budget per l’affitto, ma tutto quello che abbiamo visto sinora e in tutta fretta è fuori target di almeno 3-400 euro”.

Nella stessa situazione anche Giacomo ed Emilia. Stavano festeggiando il primo compleanno del loro bambino con degli amici con i bimbi piccoli e in un attimo il disastro. La loro casa ai piani bassi di via Val Melaina è stata inondata. “E dobbiamo anche rallegrarci - dice Emilia - perchè se fosse accaduto di notte sarebbe un'altra storia”. La famiglia di Valmelaina ha organizzato una raccolta fondi online su GoFundMe perchè la comunità sostenga loro e le altre persone nelle stesse condizioni. In pochi giorni la raccolta ha superato gli 8mila euro.

Il lavoro del municipio per le famiglie fuori casa

Anche le istituzioni sono al lavoro. “Le persone sfollate sono in tutto una ventina” - conferma a RomaToday l’assessora al Sociale, Maria Romano. “Sono ospiti degli alberghi convenzionati con il Dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale, come quello a La Storta che - ammette l’assessora - è piuttosto lontano. Noi come municipio abbiamo provato a dare altri nominativi di alberghi in zona, ma probabilmente non c’era disponibilità o non hanno accettato la convenzione”. Già perché l’alta stagione è ormai alle porte e la città si prepara anche ad ospitare i primi grandi eventi sportivi e musicali. La serie di ponti riempie Roma di turisti. “Le famiglie con minori sono state aiutate, specialmente chi ha perso tutto. Le abbiamo indirizzate verso Salvamamme per avere prodotti alimentari, per l’igiene e vestitini. Stiamo aiutando, come possiamo, anche la famiglia affittuaria (Maria Giulia e Nicola ndr.) ma il municipio non ha case a disposizione. Con le nostre risorse e per quel che è in nostro potere siamo vicini alle famiglie e alle persone per tutte le necessità che devono affrontare in questi giorni, per aiutarli anche a risparmiare attivando la nostra grande rete territoriale solidale. Tutto quello che possiamo fare - promette Romano - lo faremo”.

Intanto Maria Giulia e Nicola continuano a svuotare casa. L’odore acre dei liquami appicciati in terra e sulle pareti è fortissimo. “La nostra priorità è quella di trovare una casa. Se saremo senza un tetto certo quando dovremo lasciare anche l’hotel siamo pronti ad incatenarci a Piazza Sempione”.