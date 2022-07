Settebagni, il parco dimenticato ancora preda dei vandali

L’ennesimo atto vandalico riaccende i riflettori sul parco dei Frutti, a Settebagni. La devastazione di sedie e tavoli denunciata da Silvia De Rosa, membro del direttivo del comitato di quartiere Settebagni, è l’ennesimo sfregio ai danni di uno spazio che gli abitanti del quartiere al confine di Roma vorrebbero godere a pieno.

Parco dei Frutti, atti vandalici e degrado

Un’area che tra giochi rotti, spazzatura e degrado, è stata tenuta in vita dai cittadini i quali, però, non possono certamente sostituirsi completamenti agli enti istituzionali. Le giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti o allo sfalcio dell’erba organizzate dai volontari hanno aiutato a tenere il parco quanto meno agibile. Oggi serve uno sforzo in più

Parco dei Frutti, rotti tavoli e panchine

Silvia De Rosa racconta che “uno dei luoghi a Settebagni, utilizzati dai nostri ragazzi, dove potersi sedere è il tavolo con le panchine sotto il gazebo del parco dei Frutti. Il ripristino delle attrezzature al parco Nobile segue un iter lunghissimo – continua - lo abbiamo visto con il ripristino dei giochi, che ancora non sono stati sostituiti, a causa di problemi burocratici”.

La competenza del parco

Il parco è in carico al dipartimento tutela ambientale. Il III Municipio, grazie al decentramento amministrativo, in futuro potrà intervenire in maniera diretta ma, per ora, può “limitarsi” a segnalare le criticità a chi di dovere. Intanto, l’amministrazione municipale si è impegnata ad inserire il parco dei Frutti nel piano di investimenti 2022, per far partire, possibilmente il prossimo, i lavori di riqualificazione.

Parco abbandonato dal 2020

I vandali hanno distrutto tavoli e panchine, scrivendo su queste ultime anche frasi blasfeme. “Il parco dei frutti purtroppo è stato spesso oggetto di atti vandalici e poi ripristinato dai cittadini, anche in collaborazione con Retake – racconta ancora Silvia De Rosa - ma da quando hanno tolto i giochi, febbraio 2020, il parco è abbandonato”. Una situazione che, si spera, possa finalmente cambiare. I ragazzi di Settebagni “non hanno una piazza, un luogo dove riunirsi ed ora anche al parco dei Frutti sarà impossibile anche sedersi intorno ad un tavolo”.

Parco dei Frutti, la proposta di Fratelli d’Italia

Fabrizio Santinelli, consigliere municipale in quota Fdi, ha proposto di creare un centro anziani all’interno del centro sportivo dove gioca e si allena l’ASD Settebagni Calcio. In questo modo, visto che il campo è attaccato al parco dei Frutti, i “nonni”, ma anche i giovani che frequentano il centro, potrebbero effettuare attività di controllo sull’area.