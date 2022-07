I nonni di Settebagni sognano un centro anziani nel quartiere

Un centro anziani all’interno di un campo sportivo frequentato da giovani e giovanissimi. Settebagni, borgata ai confini del territorio di Roma, potrebbe finalmente avere un suo punto di riferimento per i nonni del quartiere.

Nelle scorse settimane si è tenuto un incontro tra il presidente del III municipio Paolo Marchionne, il presidente del Comitato di quartiere Settebagni, Manuele Mosca, e il presidente dell’A.S.D. Settebagni Calcio, Dino Migliucci. All’appuntamento era presente anche il consigliere di Fabrizio Santinelli, firmatario della proposta di risoluzione, presentata da Fratelli d’Italia, per la realizzazione di un centro per la terza età, all’interno del campo sportivo della via Salaria, gestito proprio dal Settebagni Calcio. La proposta ha già ottenuto il parere favorevole da parte della commissione mobilità e lavori pubblici del III municipio. Ora dovrà passare anche per le commissioni politiche sociali e sport ma la macchina, ormai, si è messa in moto.

Un centro anziani all’insegna dell’”intergenerazionalità”

Un passo importante, quindi, per Settebagni, reso possibile grazie ad un proficuo confronto tra gli attori politici e sociali del territorio. “C’è la concreta possibilità che un nuovo centro anziani venga aperto all’interno del campo di via Salaria – afferma a RomaToday il consigliere Fabrizio Santinelli - sarebbe veramente bello per il quartiere anche perché si andrebbe a realizzare quella “intergenerazionalità” che chiede anche il Comune di Roma”.

Il campo di calcio, infatti, è frequentato in maniera particolare da giovani e giovanissimi. Molti di questi sono spesso accompagnati dai loro nonni che, in questo modo, avrebbero uno spazio di socialità ed aggregazione. “Sarebbe bello vedere questo centro aperto anche per il carattere di intergenerazionalità che viene richiesto. I più giovani, un domani, potrebbe aiutare gli anziani del centro nell’alfabetizzazione informatica o potrebbero far seguire oro dei corsi di ginnastica. Insomma, le possibilità sono veramente tante”.

Il centro potrebbe cambiare la vita degli anziani

“Il quartiere Settebagni conta circa 11mila abitanti – riprende Santinelli – il centro anziani più vicino è quello di Castel Giubileo. Sottolineo che sono contento che esista già questa struttura. Però, per un anziano di Settebagni, prendere l’auto o un mezzo pubblico per arrivarci può rappresentare un problema. Farne uno, dentro il piccolo centro sportivo, vorrebbe dire cambiare la vita dei nostri nonni. Voglio ringraziare, in maniera particolare, il presidente del Settebagni Calcio che si è messo a completa disposizione per portare avanti questo progetto”.

Quello gestito dal Settebagni Calcio non è un vero e proprio centro sportivo. È un campo di calcio, con gli spogliatoi a parte per giocatori ed allenatori, ed uno spazio sia all’interno che all’esterno che potrebbe diventare la casa di un centro sociale anziani. “La struttura già c’è – afferma il consigliere di Fdi - tanti nonni accompagnano i bambini a scuola calcio. Ora ci sarà un percorso tecnico che andrà seguito ma è arrivato il momento di provare una strada che è una risposta vera al territorio. Inoltre, il campo è attacco al parco dei Frutti. In questo modo si potrebbe svolgere anche un’attività di controllo su quell’area”.