Settebagni, il Pd segnala al garante della privacy la raccolta firme di Fdi

La raccolta firme per salvare il 118 di via della Marcigliana a Settebagni violerebbe la normativa sulla privacy. È l’accusa mossa dal gruppo del Partito democratico nel III Municipio nei confronti di Fratelli d’Italia che, da qualche tempo, sta raccogliendo firme anche contro la chiusura della sede Asl di largo Rovani.

118 via Marcigliana, la raccolta firme

In un incontro avvenuto con i comitati di quartiere e cittadini di Settebagni, Fdi ha lanciato una petizione per scongiurare lo spostamento del 118 di via della Marcigliana presso un altro presidio, a Nuovo Salario o su via Monelli.

In una nota congiunta, il presidente del consiglio municipale Filippo Maria Laguzzi e la capogruppo del Pd Federica Rampini accusano i meloniani non solo di raccontare “una bugia sul 118” ma di violare “tutte le normative in materia di raccolta dei dati e di tutela della privacy”.

Raccolta firme, arriva la segnalazione al garante per la privacy

I dem promettono di segnalare al garante per la privacy questa situazione, invitando poi “i cittadini a non fornire i propri dati personali ad una forza politica che ovviamente li userebbe per la propaganda elettorale”.

Il Pd coglie quindi l’occasione per fare chiarezza sul 118. “Abbiamo già espresso, nell'ordine del giorno approvato giovedì 27 maggio, le nostre preoccupazioni – si legge nella nota - nella riorganizzazione del servizio sanitario locale abbiamo chiesto alla Regione Lazio e alla ASL RM 1 di attivarsi per mantenere, nello spoke previsto in via salita della Marcigliana, anche la postazione del 118. Voler strumentalizzare questa situazione, che ci dovrebbe vedere tutti uniti ed impegnati nell'interesse del territorio e dei servizi offerti alla cittadinanza, dando la responsabilità al PD, è indice di una grave ignoranza e della volontà di ingannare i residenti del quartiere carpendo i loro dati per finalità politiche che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico. Continueremo a batterci per aumentare i servizi sul territorio e per smascherare becere operazioni di propaganda elettorale”.



III Municipio, come cambia la sanità sul territorio



La chiusura di largo Rovani e il probabile spostamento del 118 di via della Marcigliana rientrano in piano più ampio di riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio. Montesacro, Montesacro Alto (Talenti) e Val Melaina sono i quartieri della città consolidata, per questa ragione, nella programmazione prevista dalla regione Lazio, c’è l’apertura di altre due case di comunità, una proprio in sostituzione di largo Rovani, in via Paolo Monelli e l’altra nella zona di Porta Roma. La casa di comunità presso la zona di Porta di Roma, più precisamente in via Alberto Lattuada, andrebbe ad offrire il servizio sanitario locale a tutti quei territori che da sempre ne sono privi, nello specifico Colle Salario, Fidene, Serpentara, -Cinquina nonché la stessa zona di Porta di Roma.