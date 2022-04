Sui muri di mercato e scuola scritte no vax e contro l’Ucraina

Vandali scatenati a Montesacro dove ignoti hanno realizzato delle scritte no vax e contro l’Ucraina sui muri esterni di una scuola e del mercato rionale del quartiere. “No obbligo vaccinale”; “Ucraina = Nato = Usa. Donbass libero” - si legge a viale Adriatico. Messaggi scritti con bomboletta spray nera e firmati con il simbolo della falce e martello.

Scritte che hanno destato malumori e critiche con gli esponenti politici di Italia Viva a chiederne l’immediata rimozione, il ripristino del decoro e della decenza. “Nei giorni scorsi sono apparse per mano di vandali ignoti scritte vergognose sulla guerra in Ucraina e sulla pandemia sui muri della scuola Don Bosco a Piazza Monte Baldo e del mercato di viale Adriatico” - hanno scritto in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri del gruppo Italia Viva in Campidoglio.

I vandali deturpano il mercato appena ristrutturato

Accanto ai messaggi no vax e contro l’Ucraina, sferzata dalla guerra, anche graffiti e altre scritte che deturpano interamente l’esterno del mercato di Montesacro che pure era stato completamente ristrutturato appena un anno fa. Nelle settimane scorse al via anche i lavori negli spazi esterni dello storico edificio che ospita i banchi: riqualificazione per il parcheggio e per l’area ludica dedicata ai più piccoli, la realizzazione di una piazzetta pensata come fulcro di aggregazione del quartiere e punto di rilancio del mercato.

Italia Viva: “Cancellare scritte per ripristinare decoro”

Adesso ci sono però da cancellare quelle scritte oscene. Lo ha chiesto a gran voce anche la capogruppo di Italia Viva in Municipio III, Marta Marziali, con una nota indirizzata all’Ufficio del Nucleo Ambiente e Decoro e all’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale per chiedere “un intervento immediato di pulizia per ripristinare il decoro delle aree”.