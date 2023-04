"Scacco Matto" il torneo di scacchi gratuito a Montesacro

Domenica 16 aprile 2023 alle 15:00 a Piazza Sempione si terrà "Scacco Matto" il torneo di scacchi libero e gratuito organizzato nel municipio Roma III Montesacro.

Per il torneo dedicato a giocatori, giocatrici, appassionati e curiosi Piazza Sempione sarà riempita di scacchiere e i principianti potranno imparare il gioco degli scacchi grazie agli iscrittori dell'associazione sportiva dilettantistica Steinitz "Scacco Matto", che ha partecipato all'organizzazione dell'evento.

Per iscriversi al torneo basterà seguire le istruzioni al link https://vesus.org/tournaments/scacco-matto/. Per coloro i quali invece volessero giocare liberamente non è necessaria nessuna iscrizione.