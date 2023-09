Prati Fiscali attende risposte: la maggioranza dem si astiene su risarcimenti e voragine

I risarcimenti per l’allagamento di aprile mai arrivati, le tempistiche per il ripristino della regolare viabilità dopo l’apertura della voragine ancora ignote. Prati Fiscali chiede risposte alla politica, al municipio per prossimità, ma per adesso resta ancora in balìa degli eventi. In attesa di sapere cosa ne sarà dei rimborsi promessi e della viabilità che, con la riapertura delle scuole, rischia di finire nel caos.

Prati Fiscali chiede risarcimenti e ripristino viabilità

“I cittadini di Prati Fiscali saranno ‘contenti’ di sapere che la maggioranza dem si è astenuta su un atto, assolutamente privo di colore politico (e infatti sottoscritto dal Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Gruppo Misto), che chiedeva di procedere con i dovuti rimborsi per i residenti e i commercianti colpiti dagli allagamenti dello scorso 15 aprile, nonché di conoscere le tempistiche per la riparazione della voragine all’altezza del civico 242 di via dei Prati Fiscali”, tuonano in una nota a margine della commissione politiche economiche e finanziarie i portavoce grilli nel parlamentino di Montesacro, Dario Quattromani e Marina Battisti.

L'accusa del M5s: "Amministrazione brancola nel buio"

Documento identico approderà anche in Mobilità. “La maggioranza è avvisata: non ci fermeremo. Il nostro lavoro accanto ai cittadini va avanti e continueremo a chiedere quelle risposte che dopo così tanto tempo non sono ancora arrivate. A pochissimi giorni dall’apertura delle scuole, infatti, questa amministrazione brancola nel buio, con un’arteria come via dei Prati Fiscali che - è la previsione dei consiglieri M5s - andrà in tilt per il traffico”. La voragine in questione si è aperta lo scorso 18 giugno.

Sui problemi del quadrante è stata presentata anche istanza per convocare un consiglio straordinario. “Presidente Marchionne - l’esortazione dei pentastellati al minisindaco - basta fare politica su Instagram: i cittadini vogliono risposte, interventi e rimborsi. Si metta al lavoro”.