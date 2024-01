Un milione e mezzo di euro per riqualificare il parco degli anni ‘30

Quasi un milione e mezzo di euro per il parco Caio Sicinio Belluto, quello nel cuore di Montesacro. È questa la somma destinata, nell’ambito della progettazione dei Cento Parchi per Roma, dal bilancio comunale per l’area verde che domina via Maiella.

Il parco Caio Sicinio Belluto

Un giardino affacciato sul letto dell’Aniene, tra Ponte Nomentano e Ponte Tazio. Il parco Caio Sicinio Belluto fu progettato da Raffaele De Vico nei primi anni ‘30 del secolo scorso, ed ospita al suo interno una fontana, inaugurata il 21 aprile 1925 per rendere omaggio al natale di Roma e un antico mausoleo di età imperiale. Negli anni scorsi l’area, appena sotto le finestre della sede istituzionale del terzo municipio, è balzata agli onori delle cronache per episodi di violenza, criminalità e vandalismo. Risse, spaccio, biciclette lanciate nello specchio d’acqua. Intorno sporcizia e degrado. C’è voluto del tempo per rimettere in sesto quel parco storico e prezioso per il quartiere.

La riqualificazione

“Curato dai volontari con costanza e passione ed è tornato ad essere un punto di ritrovo per le cittadine e i cittadini di ogni età. Come municipio - ha spiegato la presidente della Commissione Ambiente in III - abbiamo creato un’area ludica e sono in corso d’opera i lavori della ciclovia, che attraversando il parco, porterà pedoni e ciclisti da Corso Sempione fino al Ponte Nomentano”. Ecco perché lo stanziamento dei fondi ha fatto esultare Piazza Sempione. “Grazie a queste risorse - ha aggiunto Sortino - potremo riqualificare il parco seguendo il progetto originario di De Vico”.