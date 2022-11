La classe delle elementari si ritrova dopo 40 anni

Scuola elementare Don Bosco, 40 anni dopo. E’ la sorprendente reunion di una classe delle elementari della scuola di Montesacro che, dopo aver passato il periodo tra il 1980 e il 1985 tra gli stessi banchi di scuola, ha deciso di incontrarsi di nuovo.

La pazza idea degli alunni di Montesacro: reunion dopo 40 anni

“Una pazza idea”, la definisce Dario Moscini, tra gli organizzatori della rimpatriata. Per ritrovarsi tutti, tra strade diverse e qualcuno trasferitosi fuori città, sono serviti mesi e una serrata ricerca. Ma alla fine la classe dell’80 della Don Bosco si è riunita con tanto di fotografia quarant’anni dopo sulle scale di Piazza Monte Baldo.

“È stato un tuffo nel passato che ha molto emozionato ognuno di noi. Magicamente, in pochi giorni, si è venuto a ricreare un feeling unico tra tutti i componenti di quella meravigliosa classe di quei tempi. Ci è sembrato che tutti questi anni non fossero mai passati, e, dopo qualche settimana di racconti e ricordi, abbiamo deciso di celebrare il tutto con una giornata insieme”. La reunion, appunto.

A scuola insieme dopo 40 anni: l'appello sui vecchi registri

“È stata una giornata meravigliosa, solo nostra, carica di emozione e nostalgia. Per ovvi motivi anagrafici, la nostra amata maestra dell'epoca non è più tra noi, ma la giornata è stata arricchita ulteriormente dalla presenza dell'altrettanto amata Clara, rappresentante di classe del periodo delle elementari, che ha fatto l'appello su elenchi originali di quegli anni, che ancora gelosamente conserva. E così, a distanza di ben 37 anni - ricordano gli alunni della classe di Montesacro - ci siamo ritrovati sorprendentemente più uniti di allora, in un collettivo e caldo abbraccio che ci ha dimostrato come ognuno di noi, in questo mondo spesso governato dall'indifferenza, conservi sempre nel suo cuore un mare di piacevoli ricordi che vorrebbe rivivere anche solo per un giorno, ed ha solo bisogno che qualcuno li riaccenda”.