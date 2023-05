Visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti grazie al Progetto Solidale

Dalle ore 15:30 di martedì 30 maggio nel municipio III presso la Sala Consiliare di piazza Sempione 15, sarà presentato il Protocollo di Intesa per il Progetto Solidale.

Il documento sarà sottoscritto dal municipio III e dalla Fondazione La Banca delle Visite Onlus. Il progetto di solidarietà consisterà in delle donazioni alla Onlus che permetteranno di svolgere visite specialistiche ed esami diagnostici a chi ne ha più bisogno e non può permettersi per via dei costi elevati tali controlli.

All'evento sono invitati a partecipare associazioni e realtà del terzo settore, impreditori, medici, commercianti e tutti i cittadini.