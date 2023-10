Le terre di spazzamento spaventano il Salario. Monta la protesta contro il nuovo impianto

Monta la protesta contro l’impianto per il recupero e la selezione delle terre di spazzamento che Ama e Comune vogliono realizzare nell’area dell’ex Tmb Salario. Una nuova linea per il trattamento dei residui provenienti dalla pulizia stradale e delle caditoie della città: sabbia, ghiaino e ghiaietto insieme a terra, fogliame, film plastici, carta, sigarette e tracce residuali di altri materiali compresi scarti organici. Un sito che dovrebbe trattare trentamila tonnellate l’anno, cento al giorno.

Ma il territorio, che per otto lunghi anni ha vissuto assediato dai miasmi prodotti dal trattamento dell’indifferenziato, teme l’ingresso di nuovi rifiuti al 981 di via Salaria e chiede al Campidoglio di ripensarci.

La protesta contro l'impianto per le terre di spazzamento

In centinaia hanno partecipato all’assemblea pubblica convocata sul tema. “Stiamo lavorando in difesa del nostro territorio che non è affatto rassegnato ad accogliere rifiuti, ad arrendersi ad un impianto deciso a tradimento sulla testa della periferia dove evidentemente per chi lo ha scelto vivono cittadini di serie B” ha detto nel suo intervento Maria Teresa Maccarone per anni pasionaria della protesta contro l’impianto di trattamento meccanico biologico di Ama. “Per fermare questo progetto siamo pronti ad incatenarci ai cancelli dell'ex Tmb perché se l'impianto dovesse nascere questo territorio non avrà più speranza, non l’avremo noi e non l’avranno i nostri figli”.

Il 'no' del municipio

Anche il municipio ha ribadito il proprio muro. “C’è stata una grandissima partecipazione frutto dell’attenzione e della preoccupazione che vive il territorio sugli sviluppi dell’impianto di Ama Salario. Una preoccupazione - ha detto ai microfoni di RomaToday il presidente, Paolo Marchionne - che non vogliamo lasciare senza risposta per questo abbiamo assicurato il nostro sostegno. La richiesta ben chiara e precisa dei cittadini e delle cittadine di non rimettere in funzione un impianto dei rifiuti vicino alle loro case, scuole e luoghi di lavoro penso sia più che legittima. Da presidente di municipio vicino ai problemi e ai desideri delle persone, non posso che dare supporto e ascolto alle loro paure su un nuovo impianto di trattamento rifiuti come lo è stato il Tmb per tanti anni. E che - ricorda il minisindaco - non permetteva nemmeno di tenere le finestre aperte per la puzza”.

E la questione dell’impianto per le terre di spazzamento arriverà anche in Aula Giulio Cesare con tre diverse mozioni - M5s, Italia Viva e Fratelli d’Italia - che chiederanno al sindaco di fermare il progetto.

La promessa dell'hub per il riciclo

Roma Futura lo ha già fatto chiedendo al Campidoglio di riprendere il progetto per riconvertire quell’area in un hub per il riciclo, il riuso e la riparazione. “Chiediamo di guardare al futuro e non al passato fatto di rifiuti” ha detto l’ex minisindaco e consigliere comunale Giovanni Caudo. “Nei prossimi giorni ribadiremo in Aula Giulio Cesare la richiesta che avanza questa comunità: bloccare la decisione di realizzare l'impianto e costruire un futuro diverso per quell'area. La politica che non fa le cose che dice e fa le cose che non dice non può tornare”.