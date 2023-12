Anche i prof “occupano”. La controprotesta dei docenti al blitz degli studenti

Nella lista delle scuole superiori di Roma occupate, anche solo per una notte, si aggiunge pure l’istituto Pacinotti Archimede. Ieri il blitz degli studenti che hanno preso possesso della sede di via Vaglia. Barricate davanti alle porte, striscioni alle finestre e grande fermento per l’inizio dell’occupazione che avrebbe dovuto prevedere un programma di assemblee, dibattiti e didattica alternativa se non fosse che appena ventiquattro ore dopo gli occupanti, all'arrivo delle forze dell'ordine, sono fuggiti liberando la struttura.

I prof occupano il cortile della scuola

Una protesta, quella dei ragazzi, alla quale ha risposto con fermezza il corpo docente. Subito dopo l’occupazione la dirigente scolastica e una ventina di professori, riuscendo a passare dalla palestra, hanno a loro volta occupato il cortile della scuola. Qualche momento di confronto con gli studenti per provare a capire le loro ragioni e giungere ad un compromesso, poi la controprotesta con i prof fermi al centro del piazzale intenzionati a placare la rivolta dei loro alunni. “Una cosa mai vista prima”, spiegano al nostro giornale alcuni studenti che non hanno preso parte all’occupazione.

La professoressa: "Occupazione lede diritti"

Da loro ci arriva anche quanto scritto da una professoressa a margine dell’azione dimostrativa. “La scuola è di chi ha voglia di far scuola. L'occupazione è un atto che lede i diritti faticosamente acquisiti con anni di lotte e battaglie serie non - il severo commento - le peracottate di quattro sgangherati. La scuola è nostra, è un centro di cultura, scambio e informazione e lotteremo per tenerla aperta a tutti” ha scritto la docente facendo un plauso ai colleghi che hanno contro occupato la sede dell’Archimede Pacinotti di via Vaglia.

La conta dei danni

Dopo l'intervento delle forze dell'ordine e la fine dell'occupazione la dirigente e la responsabile della sede sono entrate per fare un sopralluogo. “Ad un primo sommario controllo la situazione risulta drammatica: devastazione, sporcizia, scritte di insulti sulle pareti, sottrazione e distruzione di oggetti” scrive la scuola informando le famiglie che vista la necessaria conta dei danni l’attività didattica sarà sospesa anche nella giornata di lunedì. “Sii renderà necessario un intervento per ripristinare l'uso degli ambienti. Probabilmente, una volta accertati i requisiti minimi per un lavoro in sicurezza, si chiederà la disponibilità a formare delle squadre di volontari (studenti genitori e docenti) a supporto dei collaboratori scolastici”. Docenti, personale scolastico, genitori e dirigente, “feriti, amareggiati e delusi - è scritto nella comunicazione - sperano di poter ridare alla nostra scuola quel ruolo in cui molti ancora credono”.