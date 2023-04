Maltempo, il dramma delle famiglie di Prati Fiscali: case invase di acqua e liquami

Case completamente allagate, famiglie uscite di corsa dalle abitazioni sommerse di acqua piovana e liquami con i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile intenti a drenare quel fiume di melma che scorre lungo la strada. Il maltempo che si sta abbattendo su Roma ha mandato completamente sott’acqua una parte di Prati Fiscali: in particolare il quadrante di via dei Prati Fiscali Vecchia, vicolo dei Prati Fiscali e via Patmo.

Prati Fiscali allagata: in casa acqua e liquami

“Siamo alle prese con una vera e propria emergenza, le abitazioni si stanno allagando man mano che continua a piovere e le persone sono costrette ad uscire dalle loro case praticamente inagibili” - racconta Paolo D’Angelo, presidente del comitato di quartiere “I Bravi di Prati Fiscali”. Tra le situazioni più critiche quella al civico 37 di via dei Prati Fiscali Vecchia dove il piano seminterrato è invaso da circa due metri d’acqua. Un fiume in piena sul quale galleggiano tavolini, libri, pouf, capace addirittura di buttare giù un grosso frigorifero. Li abita Gianluca: “La mia casa è invasa di acqua e liquami, sempre se smette di piovere ci vorrà almeno una settimana per rimettere tutto a posto e iniziare almeno a quantificare i danni” - dice a RomaToday. “E’ una situazione ormai ricorrente, anche nel 2012 abbiamo avuto un allagamento analogo: le istituzioni sono a conoscenza di quel che accade qui ma nessuno ha mai fatto nulla” Il contrasto agli allagamenti di quella zona è anche uno dei punti per i quali il comitato di quartiere si batte: “Lo abbiamo fatto presente più volte, ma nessuno ascolta.

L'appello dei residenti

“Probabilmente le fognature esistenti non riescono più a sostenere il peso di un quartiere che negli ultimi anni è profondamente cambiato e si è espanso con nuove costruzioni come il complesso di via Monte Amiata. Le fogne non reggono non sono più adeguate e qui si allaga tutto. Gli abitanti hanno fatto esposti, segnalazioni, in passato anche richieste di risarcimento danni ma nessuno li ha mai presi in considerazione. E’ ora - esorta D’Angelo - che sulla questione si intervenga seriamente”.

Intanto l’acqua che arriva dalle fogne di via Prati Fiscali sgorga dal grande muraglione che separa la via principale del quartiere dalla zona sommersa: “Se crolla questo muro degli anni 50 - dice il presidente del CdQ - potrebbe venire giù anche una parte di via dei Prati Fiscali”.