Alberi da potare: chiude la strada principale di Montesacro

Piano potature in pieno svolgimento in Municipio III dove gli interventi riguarderanno più di 1500 alberature sull'intero territorio che va da Piazza Sempione a Cinquina, passando per Fidene e Villa Spada fino a Talenti e Casale Nei.

Il piano potature del Municipio III

Un lavoro programmatico importante realizzato grazie al Servizio Giardini, alla Polizia Locale e alla Commissione Ambiente. Le operazioni sono partite da via Lina Cavalieri, nel quartiere Serpentara, “che da anni - sottolineano il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne e l’assessore alle Politiche Ambientali, Matteo Zocchi - non veniva interessata da alcun intervento sul verde verticale”.

Per due domeniche chiude viale Adriatico

Nelle prossime due domeniche, a partire da questa, 16 ottobre, sarà la volta di viale Adriatico che per l'occasione sarà chiusa al traffico nel tratto che va da viale Gargano a Via della Verna. Nella successiva domenica si proseguirà con la parte finale della strada fino a Piazza Monte Gennaro.

La riqualificazione di parchi e aree ludiche

Proseguono nel frattempo gli interventi di riqualificazione nelle aree ludiche dopo la fine dei lavori di via Leonida Repaci a Cinquina, inaugurata una settimana fa. A breve partiranno invece i lavori dipartimentali nell'area giochi di via Bolognola, nel quartiere di Castel Giubileo e a seguire le aree di via Imer e via Amalia Bettini in quel di Vigne Nuove. “L'impegno - sottolineano da Piazza Sempione - non si ferma, con le ditte incaricate dal Municipio, che cominceranno i lavori entro l'anno sull'area ludica di Via Monte Urano a Colle Salario e su molte altre aree giochi del Municipio".