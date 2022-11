Via Nomentana, operazioni di potatura per 300 alberi “nascondi lampioni”

Su via Nomentana al via le operazioni per la cura e messa in sicurezza dei pini. L’intervento per alleggerimento, eliminazione del secco e delle parti danneggiate riguarderà oltre 300 alberature dallo svincolo per il Grande Raccordo Anulare fino al cuore del Roma Montesacro.

Potature su via Nomentana

“Un grande lavoro delle ditte incaricate dal Servizio Giardini eseguito di notte con motoseghe elettriche per non far rumore e per creare meno problemi possibili alla circolazione delle auto” - ha fatto sapere l’assessore alle Politiche Ambientali del Municipio III, Matteo Zocchi.

Via dunque rami secchi a rischio crollo nelle giornate di maltempo, sfoltimento per quelle chiome che spesso nascondono semafori e lampioni a discapito della sicurezza stradale.

Alberi abbattuti al Parco Bolivar

Attenzione al verde verticale anche a Talenti. “Sono in corso le operazioni di potatura delle alberature su via Capuana che, dopo essere stata riasfaltata, vede adesso la cura dei pini sui quali eravamo già intervenuti contro la cocciniglia” - ha aggiunto il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. Ventidue invece gli alberi abbattuti nello storico parco Simon Bolivar, 21 pini e 1 cipresso: tutti esemplari arrivati a fine ciclo vitale ed essiccati. “Saranno 1500 - ha sottolineato il minisindaco - gli alberi potati e curati in tutti i quartieri del nostro municipio”.