I 34 locali abbandonati che il quartiere vuole far rivivere con botteghe e servizi

Serrande abbassate dietro le quali si celano locali vuoti e abbandonati, patrimonio pubblico inutilizzato da anni mentre intorno il quartiere ferve per avere più vicino e “sotto casa” servizi, spazi culturali e piccole attività commerciali. Sono 34 i locali vuoti di proprietà dell’Inps in via Monte Cervialto. I residenti, il municipio, in sinergia con il Campidoglio intento a portare avanti l’idea di città dei 15 minuti, da tempo si battono perchè quella piazza pubblica, raccolta e pedonale, torni a vivere come polo di servizi e cultura.

I portici abbandonati di Monte Cervialto

Ieri il sopralluogo con Inps. Una prima ricognizione degli immobili propedeutica a stilare la road map che dovrà portare i portici di Monte Cervialto a vedere serrande tirate su e luci accese. “Un primo atto potrebbe essere la presa in carico di qualche locale da parte del Comune, l’intenzione è quella di costruire un percorso che possa favorire la riapertura di questi spazi abbandonati” - ha spiegato a RomaToday l’assessore alla Cultura del Municipio III, Luca Blasi. Intanto si partirà dalla messa in sicurezza dell’area a carico della proprietà, ossia Inps. “Fatto questo primo importante passo l’auspicio è che i portici di Monte Cervialto vengano messi nella disponibilità del municipio, magari cjn una procedura accelerata, affinchè si possano continuare a svolgere eventi culturali e mettere in piedi una programmazione costante. Quell’area ha caratteristiche perfette per questo, è una piazza pubblica proprio sotto casa. Un luogo di cultura ideale - dice Blasi - dentro la città dei 15 minuti. Proprio al confine tra città densa e città fluida”. Lo sanno bene i cittadini che più di un anno fa hanno dato vita al comitato dei Portici “cercando - dice il portavoce Piero Cesarini - coinvolgere il più possibile cittadini e istituzioni e ci siamo riusciti in breve tempo. Ci aspettiamo adesso che questa apertura da parte di Inps si concretizzi in una nuova vita per i portici: per rilanciarli attraverso botteghe di quartiere, servizi e strutture per associazioni che si occupino di sociale e inclusione. Nel frattempo noi stiamo facendo rivivere quello spazio abbandonato con eventi ed iniziative culturali e di intrattenimento”.

La rigenerazione urbana in Municipio III

Il recupero dei Portici di Monte Cervialto, uno dei tasselli del percorso che il Municipio III sta portando avanti sugli incubatori di rigenerazione urbana, “una mappatura - spiega il minisindaco Paolo Marchionne - avviata lo scorso anno e che ha coinvolto centinaia di persone che continuano a partecipare ai nostri incontri sui beni dismessi. Siamo convinti che la rigenerazione urbana passi per il recupero di luoghi abbandonati da decenni che devono tornare a nuova vita. Nel caso di Monte Cervialto parliamo di patrimonio pubblico inutilizzato da anni che si deprezza e fa vivere peggio, quando invece si tratta di una risorsa importante per tutto il territorio e una nuova opportunità per tanti”. E a piazza Sempione si lavora, non solo sui Portici: di recente è passata a competenza municipale, dalla Regione, l’Ex GIL di Montesacro, mentre è stato recuperato per progetti sociali il Casale Camerini. “Vorremmo poi partecipare al bando per i centri di aggregazione giovanile con la casina del Parco della Cecchina e abbiamo già candidato i locali commerciali della metro Conca d’Oro a un bando nazionale per i centri giovsanili. Insomma - conclude Marchionne - stiamo rimettendo in moto un meccanismo faticoso e complesso, di cui però il territorio e i cittadini hanno bisogno”.