La spinta della comunità: in duemila per il recupero dei portici di Monte Cervialto

Un nuovo appuntamento per ribadire la necessità di recuperare i portici di Monte Cervialto trasformando i 34 locali di proprietà dell’Inps, ormai vuoti e abbandonati da anni, in punti dedicati a servizi, spazi culturali e piccole attività commerciali. Per realizzare il sogno della “città dei 15 minuti” anche in periferia.

I Portici di Monte Cervialto vogliono rivivere

E’ stato Zerocalcare ad infiammare la prima delle cinque serate di "PortiCiak", il festival di cinema per la rigenerazione urbana. Insieme al fumettista romano, tra i più amati di sempre, anche gli studenti dell’Istituto Pacinotti Archimede che in quanto generazione del futuro hanno esposto il loro progetto su come dovranno diventare i portici per aprirsi alla città. Circa duemila le persone che nell’arco della giornata hanno attraversato i Portici di Monte Cervialto. “Dove c’era poco o nulla, ora c'è una comunità che non vuole più vivere nel degrado e reclama una nuova gestione del patrimonio pubblico” - ha commentato l’assessore alla cultura del Municipio III, Luca Blasi.

Piazza Sempione, insieme al comitato, alle realtà sociali del territorio e ad alcuni commercianti, ha già da tempo avviato le interlocuzioni con Inps e Campidoglio perché quella piazza pubblica, raccolta e pedonale, torni a vivere come polo di servizi e cultura.

In duemila per il recupero delo spazio Inps abbandonato

“C’è stata una risposta forte ed entusiasta per questo evento che è un po’ il simbolo di come i portici di Monte Cervialto possono diventare se recuperati e messi a servizio della collettività. Come municipio - ha detto a RomaToday Blasi - stiamo facendo tutti gli sforzi possibili perché l’area venga acquisita dal Comune. Questo spazio - esorta l’assessore - deve tornare a servizio della comunità con progetti sociali e culturali”. Perché le serrande abbassate dietro le quali si celano oltre trenta locali vuoti da tempo “sono uno spreco, un’ingiustizia”. “L’Inps - sottolinea Blasi - rilasciando il nullaosta per la realizzazione della manifestazione ha dato un segnale forte che va nella direzione del sì al recupero dei portici”. Con il Campidoglio il dialogo è continuo, l’iter di acquisizione sarà però ancora lungo. “Ma il lavoro portato avanti sui poli civici e con il regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni è stata creata un’intelaiatura amministrativa che ci dà buone speranze”. Monte Cervialto ci crede. Intanto si gode il suo festival: dopo Zerocalcare, tra gli ospiti più attesi Daniela Collu e Matteo Garrone.