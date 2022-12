Il municipio vuole mettere in sicurezza la bike lane che porta alla metro B1

Mettere in sicurezza la bike lane di viale Jonio affinchè i ciclisti possano fruirne al meglio. E’ questa la richiesta al Comune che arriva dal parlamentino del Roma Montesacro. Il consiglio di Piazza Sempione ha infatti approvato un ordine del giorno sulla pista ciclabile che attraversa una parte del territorio conducendo pure al capolinea della metro B1.

Moli e cordoli per la bike lane Jonio

L’atto chiede di proteggere l’attuale corsia ciclabile con un cordolo in rilievo, realizzando dei moli per le fermate dell’autobus e provvedere a tutte le migliorie necessarie per garantire ciclisti, pedoni e autisti.



"Un passo avanti importante che si pone in piena continuità con la volontà della Giunta del Sindaco Gualtieri e con il lavoro dell`assessore Patanè che con la delibera 74/2022 hanno voluto dare impulso alla progettazione dell’intero tratto Jonio/Ojetti fino a parco Talenti poiché ritenuto di rilevante interesse ai fini dello sviluppo della rete ciclabile cittadina” - hanno commentato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l`assessore alla Mobilità, Matteo Pietrosante.

La ciclabile di viale Jonio

Una ciclabile, quella di viale Jonio, che sin dal cantiere avviato in epoca Raggi ha suscitato critiche e malumori. Un’alternativa valida all’utilizzo per l’auto secondo le intenzioni del Campidoglio, un’infrastruttura capace di “uccidere le attività” nell’idea dei negozianti della zona tanto che uno di loro si era addirittura incatenato con l’auto ad un tombino per protestare contro la realizzazione della pista.

La Ciclovia delle Valli

Un tracciato tuttavia propedeutico per dar vita alla ciclabile “da sogno” immaginata dal Roma Montesacro, ossia la Ciclovia delle Valli: 9 chilometri in grado di cambiare il volto del Parco dell'Aniene. Un anello ciclabile da realizzare tra Piazza Sempione, proprio viale Jonio e Prati Fiscali: un percorso dedicato alle due ruote che mette in collegamento le due stazioni della metropolitana B1 Jonio e Conca d'Oro. Nel mezzo anche le stazioni Nomentana e la futura Val d’Ala. Un tracciato dedicato alle due ruote, alla mobilità sostenibile e alternativa attraverso il quale tentare di liberare il quadrante, per quanto possibile, da auto e traffico sempre congestionato.