Una nuova piazza verde per il quartiere australiano

Da landa desolata a punto di incontro e socializzazione per le famiglie del quartiere. È la trasformazione compiuta nel cuore della Bufalotta dove è stata inaugurata la nuova piazza verde di via Canberra, nel bel mezzo del quartiere australiano. A tagliare il nastro il Municipio III insieme al comitato dei cittadini della zona che ha contribuito al progetto.

La nuova piazza verde della Bufalotta

“Dopo anni di attesa, l’area verde è stata restituita ai cittadini e alle cittadine, trasformandosi in un luogo prezioso che rappresenterà un punto di ritrovo per famiglie, bambini e amici a quattro zampe, offrendo a tutti uno spazio sicuro e accogliente” hanno scritto in una nota il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l’assessore alle Politiche Ambientali, Matteo Zocchi.

La riqualificazione della piazza verde di via Canberra è il risultato di un impegno condiviso tra le istituzioni e la comunità locale, “testimonianza del valore della collaborazione nella creazione di spazi pubblici vivaci e inclusivi” hanno sottolineato da piazza Sempione.

Un luogo verde e pedonale in ogni quartiere

Un intervento che si inserisce all’interno del piano di realizzazione di piazze verdi del Municipio III, che mira ad avere una piazza pedonale e verde in ogni quartiere “così da favorire l’inclusione e il piacere dello stare insieme in ogni luogo del territorio, dalla periferia - hanno concluso Marchionne e Zocchi - al centro”.