Piazza Sempione liberata conquista tutti: così è diventata fulcro di eventi e ritrovo per famiglie

Sono passati meno di sei mesi da quando piazza Sempione è stata pedonalizzata, portando a termine il progetto dell'amministrazione di Giovanni Caudo. Via le auto che per anni hanno invaso lo spazio antistante la sede istituzionale del Municipio III, al posto dell’asfalto e della sosta, non sempre regolare, è arrivata la nuova pavimentazione insieme a panchine e qualche albero.

Piazza Sempione pedonale

Piazza Sempione è così diventata il fulcro degli eventi di Montesacro, in ultimo la tappa finale del Carnevale diffuso “una grande festa popolare a cui hanno preso parte migliaia di persone: bambini e bambine, persone di tutte le età hanno giocato e riso riempiendo la piazza” - ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Municipio III, Luca Blasi. L’occasione è stata quella per fare un bilancio e una riflessione sulla nuova piazza Sempione il cui progetto di pedonalizzazione aveva spaccato il quartiere. Da una parte i favorevoli, dall’altra i contrari più che altro intimoriti dalla prospettiva che lo slargo pedonale potesse trasformarsi “in una pista da ballo gigante” acutizzando gli episodi di mala movida che rendono parte del quartiere insofferente.

"Polemiche lontane, restano solo gli effetti positivi"

“Polemiche, allarmi per la movida selvaggia e la viabilità, petizioni e raccolte di firme, incontri e scontri che sembrano lontanissimi” - scrive Blasi in una lettera aperta. “Quello che rimane sono gli effetti positivi per la vita del quartiere, una piazza che si può vivere come piazza a ogni ora, luogo d'incontro e di iniziative culturali. La pedonalizzazione non ha peggiorato i problemi, che pure esistono, legati alla socialità notturna, né la situazione del traffico. Non c'è stata dunque nessuna invasione di Lanzichenecchi”. Piazza Sempione quando c’erano le macchine è un ricordo “davvero tanto già ci siamo abituati a vivere la piazza in modo diverso, a vederla come palco di un concerto o di una festa con clown sui trampoli. È tanto normale vederci le signore a passeggio la mattina e i bambini sui pattini e le bici il pomeriggio girare in tondo, che è strano pensare che questa piazza così viva era una distesa di lamiera e un budello per il traffico. Oggi - riflette l’assessore - sarebbe interessante sentire la voce di chi vuole tornare indietro, se qualcuno è ancora convinto che al posto di una piazza vivibile da tutte le cittadine e tutti i cittadini, erano meglio le macchine ed è pronto a sostenere il ripristino della situazione precedente. Ma invece delle polemiche, preferiamo goderci tutte e tutti insieme la bellezza di fare una festa in piazza tra coriandoli e maschere, e brindare alla politica che quando ha visione ed è convinta delle proprie idee sa cambiare la faccia dei territori in meglio. Le polemiche passano, gli effetti del buon governo invece restano”.