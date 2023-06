La notte prima degli esami degli studenti romani: più di cento riuniti a Piazza Sempione (VIDEO)

Oggi, mercoledì 21 giugno è una giornata speciale per oltre 38mila giovani della Capitale, e non solo. Oggi infatti cominciano gli esami di maturità una tappa fondamentale che segna ogni studente e studentessa.

Tanti i pensieri nella notte prima degli esami, tanti riti come la canzone di Venditti che ciclicamente esce fuori in questo periodo e tante tradizioni. Fra queste c’è quella di Montesacro e gli oltre cento ragazzi che si sono riuniti sulla scalinata della Chiesa Santi Angeli Custodi a Piazza Sempione per cantare e salutare così la notte prima degli esami.

Un rito che nel corso degli anni è diventato un fattore caratterizzante del territorio.

Questo il video pubblicato sul gruppo facebook Amici di Città di Giardino – Montesacro: