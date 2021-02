Pareti di libri e uno schermo in cui vedere i film: ecco la biblioteca “cinematografica” di Montesacro

Una piccola ma preziosa biblioteca, arricchita da una ricca sezione sui film a piazza Sempione, nel cuore di Montesacro. Il nuovo spazio dedicato alla lettura e alla cinematografia, con tanto di saletta dotata di uno schermo per poter visionare i film, è stato intitolato alla memoria di Francesco Troiano, critico cinematografo de l'Espresso scomparso prematuramente recentemente.

La biblioteca "cinematografica" di Montesacro

Ma non è tutto: tutti i libri e i dvd della collezione, infatti, appartenevano allo stesso Troiano e sono quindi il frutto di una donazione del padre 96enne Moise, presente all'inaugurazione insieme al minsindaco del Roma Montesacro, Giovanni Caudo, all'assessore municipale alla Cultura, Christian Raimo, e alla direttrice dell'Istituzione Sistema Biblioteche di Roma e centri culturali, Mariarosaria Senofonte.

Nei locali del Municipio III libri e una sala per film: "Spazi aperti al pubblico"

"Oggi è un giorno di grande soddisfazione - ha commentato Caudo inaugurando la biblioteca- il nostro obiettivo è trasformare i locali chiusi del Municipio in spazi aperti al pubblico. A partire dal piano terra, perchè così ra quando fu costruito l'edificio, visto che proprio al piano terra era presente un mercato. Il primo passo e' questa nuova biblioteca. Questo importante patrimonio culturale ci è stato donato dopo la morte di Francesco Troiano e noi siamo stati felici di aver fatto tutto quello che potevamo fare per accogliere la proposta del padre Moise. Abbiamo individuato questo spazio abbastanza velocemente e lo abbiamo allestito. Questa biblioteca - ha promesso il presidente - diventerà a brevissimo un punto di lettura e prestito, un vero e proprio piccolo centro culturale nel Municipio. Il modo migliore per ricordare, nella tragedia, Francesco"