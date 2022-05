Piazza Sempione, il rilancio dell'Urban Center

L’edificio rimaneva aperto ma la sua funzionalità si era ormai perduta. Ora il III Municipio ha deciso di dare un nuovo impulso all’Urban Center, lo spazio pensato dalla giunta Caudo per informare i cittadini sui lavori ed i progetti del territorio.



Urban Center, esposti i progetti del quartiere



Istituito nel 2018, l’obiettivo dell’Urban Center era quello di rendere accessibili a tutti e tutte i progetti relativi ad interventi sul territori. I materiali esposti all’interno di questo spazio potevano quindi essere visionati da chiunque e c’era la possibilità, sotto ogni proposta, di lasciare commenti e osservazioni o di richiedere maggiori informazioni sui singoli interventi.



Oltre all’esposizione di progetti di pianificazione attuativa, di opere pubbliche, di riqualificazione e di interventi per la sostenibilità ambientale, il regolamento dell’Urban Center prevedeva anche l’istituzione di un comitato partecipativo in grado di rappresentare una sede all’interno della quale discutere ed approfondire i progetti. Il comitato doveva essere composto da politici ed associazioni per vigilare sui cantieri.



Urban Center, strumento importante con il Pnrr



Ad oggi però quel comitato non è stato costituito ed i progetti vengono affisi col contagocce. “Non viene esposto materiale ormai da un anno – denuncia la consigliera di Italia viva del III Municipio Marta Marziali – è solo un contenitore vuoto”. Per questo la Marziali ha presentato una mozione, approvata all’unanimità dal consiglio del III Municipio, per riprendere ad utilizzare l’Urban Center. “Uno strumento importante, soprattutto visti i fondi del Pnrr che permetteranno l’apertura di tanti cantieri” sottolinea ancora la Marziali.



La mozione impegna il presidente del III Municipio e l’assessore ai lavori pubblici a verificare la puntuale esposizione dei progetti in corso di attuazione o in attesa di essere realizzati, la pubblicazione sul web degli interventi sul territorio e a costituire il comitato partecipativo.