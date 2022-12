A Piazza Sempione il concerto di Natale a sostegno del banco del mutuo soccorso

Piazza Sempione si trasforma nel palcoscenico di un auditorium. Venerdì 23 dicembre, alle ore 18.30, nella piazza recentemente pedonalizzata si terrà un concerto di Natale: un evento pensato per riunire la comunità di Montesacro e per sostenere Nonna Roma, l’associazione nata nel 2017 da un gruppo di ragazze e ragazzi. L’idea era quella di realizzare un banco del mutuo soccorso con l’intento di provare a fornire risposte materiali alle condizioni precarie in cui vivono migliaia di persone nella città. E’ stato così durante i mesi di lockdown quando Nonna Roma ha sostenuto centinaia di persone rompendo la solitudine sociale e attivando processi concreti di mutualismo come la consegna di pacchi alimentari, orientamento ai servizi del territorio w sostegno sanitario.

A Montesacro il concerto di Natale

“Claudia Troisi, pianista affermata del nostro territorio, ha deciso di regalarci un concerto per pianoforte nella splendida Piazza Sempione. Un dono importante che abbiamo subito accettato offrendo il massimo supporto. La serata (gratuita) andrà a sostenere le attività dell'associazione Nonna Roma” - ha spiegato l’assessore alla Cultura del Municipio III, Luca Blasi. Donazioni libere nei bussolotti che saranno in piazza.

Insieme a Claudia Troisi presenterà la serata Francesca Chialà, regista e performer di Arte Contemporanea, mentre Monica Amalfitano e Stefano Malacrita realizzeranno le scenografie. Una serata di arte e musica per sostenere Nonna Roma e - ha concluso l’assessore - salutarci prima delle feste".

Il Natale solidale del Municipio III

Il concerto di Natale chiude una serie di iniziative benefiche intraprese nel territorio. Fino al 21 dicembre sarà infatti possibile prendere parte all’iniziativa “Un sorriso sospeso”: la raccolta di giocattoli nuovi e usati in ottime condizioni da destinare ai bambini di famiglie in difficoltà. Il week end scorso successo invece per la quinta edizione di “Una coperta per Natale” la raccolta solidale di coperte, pandori e panettoni per i senzatetto del territorio con una parte delle coperte arrivate anche al rifugio “Code felici”.