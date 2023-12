Dopo quarant'anni la pediatra del quartiere va in pensione. La festa a sorpresa delle famiglie

Una festa a sorpresa proprio sotto lo studio, in uno degli ultimi giorni di lavoro. Applausi, fiori, musica e disegni. Così le famiglie di Città Giardino hanno voluto salutare la storica pediatra del quartiere, la dottoressa Emilia Alvaro, che a fine anno andrà in pensione dopo trentanove anni passati a prendersi cura dei più piccoli della zona. Dal suo studio sono passate quasi tre generazioni, mamme e papà un tempo pazienti che oggi sono genitori di bambini che hanno deciso di far seguire dalla dottoressa. Un ciclo che si chiude.

Montesacro saluta la sua storica pediatra

Nel cuore di Montesacro applausi scroscianti e commozione. La festa a sorpresa è stata organizzata da alcune mamme: è bastato poi passaparola per riempire il cortile dello studio medico.

“La dottoressa Alvaro - ci scrive Licia, una delle mamme artefici della sorpresa - è stata in tanti anni di servizio una donna che ha saputo entrare nel cuore di tutte le persone che ha incontrato, con un carattere burbero ma grande competenza, scrupolosità e dedizione. Una dottoressa sempre, sempre, disponibile, che anche durante i weekend scriveva per avere aggiornamenti sulla salute dei suoi piccoli pazienti”. Una donna e una professionista che non si è mai risparmiata. Appesi nel suo studio decine di disegni regalati dai bambini che la ritraggono con il camice, intenta a visitare.

La dottoressa Emilia Alvaro va in pensione

“Sono stati anni meravigliosi, anche se molto impegnativi” ha scritto la pediatra in una mail di saluto alle famiglie. In quasi cento persone hanno però voluto abbracciarla di persona.

“È stato molto emozionante, è da ieri che piango di commozione riguardando i video” ha detto la dottoressa Alvaro ai microfoni di RomaToday. “Mi hanno fatto una sorpresa meravigliosa che mi ripaga del grande lavoro che ho sempre svolto, è una grandissima soddisfazione, la migliore che si possa avere. Ringrazio ancora tanto le mamme, i papà e i bambini per l’affetto che mi hanno dimostrato in tutti questi anni. In particolare in questo ultimo mese. Vado in pensione con un anno di anticipo perché la mia famiglia ha bisogno di me e perché ormai ho 69 anni, anche se sarei rimasta per sempre a studio. Chiudo questo percorso - ha sottolineato la pediatra - contenta e soddisfatta perché ho dato tanto e altrettanto ho ricevuto”.